CSU/FDP-Fraktion stemmt sich gegen Weinmarkt-Sperrung in Memmingen

Der Weinmarkt soll bis 2025 autofrei werden. CSU und FDP aber wollen die Durchfahrtsmöglichkeit beibehalten. Was sagen die weiteren Parteien?

29.09.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Die CSU/FDP-Fraktionsgemeinschaft des Memminger Stadtrats hat einen Antrag an Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (SPD) gestellt, die Durchfahrtsmöglichkeit am Weinmarkt für den allgemeinen Verkehr in der jetzigen Form beizubehalten, alternativ temporäre Sperrungen vorzunehmen und auf die veränderte Verkehrsführung in der Altstadt zu verzichten. Grund dafür sei, dass „in den letzten Wochen unserer Fraktionsgemeinschaft viele kritische Meinungen zur Sperrung des Weinmarkts und zur veränderten Verkehrsführung in der Altstadt vorgetragen wurden“. Die Fraktionsgemeinschaft bittet darum, dem Stadtrat den Antrag noch vor dem nächsten Plenum vorzulegen.

