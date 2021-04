Rund 50 Teilnehmer demonstrierten am Mittwochabend gegen die vom Bundestag beschlossene Corona-Notbremse auf dem Marktplatz. Sie beerdigten das Grundgesetz.

21.04.2021 | Stand: 20:57 Uhr

Zu einer Demonstration kamen am Mittwochabend rund 50 Teilnehmer auf dem Memminger Marktplatz zusammen. Unter dem Motto "Gegen parlamentarische Zerstörung unserer Demokratie" äußerten sie mit Plakaten, Papp-Kreuzen und Grablichtern ihren Protest gegen die bundeseinheitliche "Notbremse", die der Bundestag am Nachmittag gegen Corona beschlossen hatte.

Bis zu 200 Teilnehmer hatten die Organisatoren Manuela und Ralf Gromer angemeldet. Kurz vor dem offiziellen Start um 19 Uhr waren es etwa ein Dutzend, später dann rund 50. Er sehe das Grundgesetz nun "ausgehebelt", sagte Ralf Gromer zu den Teilnehmern. Das könne nun bei jeder Epedemie passieren, befürchtet er. Gromer betonte, dass er auf dem Memminger Marktplatz "keine Nazis" sehe, "sondern Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die Angst um ihre Existenz haben". Aus Protest habe man daher eine "Trauerfeier" veranstaltet, denn der Bundestag habe das Grundgesetz "beerdigt".

Demonstration in Memmingen gegen Corona-Notbremse

Seit den 1980er Jahren hätten sich "machtgierige Kriminelle" am Grundgesetz vergangen. "Wir bekommen eingeschwätzt, dass derzeit Panik und Notstand ist", so Gromer. "Aber im Notfall ist Ruhe angebracht und nicht vermeintlich alternativlose Politik machen wie wilde Hühner." Gromer sprach von "erfundenen Zahlen" und "nicht notwendigem Schutz durch das neue Gesetz".

Durch "erzwungene Tests" an den Schulen würden die Inzidenzwerte in die Höhe getrieben, um dann die Grundrechte zu beschränken. Nun sei "jeder Demokrat" gefordert, an einem "neuen morgen" zu arbeiten. Fest stehe für ihn jedoch, dass "unser Parteiensystem" ausgedient habe. Daher sei "eine Basisdemokratie von unten" nötig, die einem Gremium aus Fachleuten zuarbeiten solle, in dem dann "die richtigen Entscheidungen" getroffen würden. "Das ist in der jetzigen Regierung nicht der Fall." (Lesen Sie auch: Drei Tage über Inzidenz von 200 - das sind die neuen Corona-Regeln im Unterallgäu)

Alle Teilnehmer hielten sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht, bestätigte ein Polizeisprecher vor Ort. Alles sei friedlich abgelaufen.

