Thüringens AfD-Landesvorsitzender kommt am Samstag nach Memmingen. Zwei Gegendemonstrationen sind angekündigt. Die Stadt lässt den Termin in der Stadthalle zu.

08.07.2021 | Stand: 19:32 Uhr

„Herr Höcke, bleiben Sie zuhause und tragen Sie nicht den Geist einer unseligen Vergangenheit in unser friedliebendes Memmingen!“ So endet eine gemeinsame Erklärung der Memminger Stadtratsfraktionen von CSU/FDP, SPD, Grüne/Linke, Freie Wähler, CRB und ÖDP. Damit kritisieren sie den für Samstagabend geplanten Wahlkampf-Auftritt des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke in der Memminger Stadthalle.