Starke Akustik, imposanter sechsstimmiger Auftritt

Die von Professor Boris Böhmann geleiteten Domsingknaben aus Freiburg im Breisgau begeisterten ihr Publikum bei zwei Kirchenkonzerten in Memmingen und Boos.

15.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Gut 100 Besucher erlebten in der Pfarrkirche St. Josef in Memmingen ein exzellentes chormusikalisches Konzert. Im Rahmen einer Tournee waren die von Domkapellmeister Professor Boris Böhmann geleiteten Domsingknaben aus Freiburg im Breisgau zu Gast. Sie zählen zu den renommiertesten Knabenchören Deutschlands. Tags darauf gastier-ten sie in Boos in der Pfarrkirche St. Martin.

So startete das Konzert in Memmingen

Vom Haupteingang aus durch den Mittelgang zum Altarraum schreitend, sang das Ensemble aus Knaben- und Männerstimmen einstimmig den gregorianischen Choral „Quasi modo geniti infantes“ („Wie neugeborene Kinder“).

Nachdem der große Chor in drei Blöcken Aufstellung genommen hatte, erklang mit der „Missa Papae Marcelli“ aus Kyrie, Gloria und Sanctus die bekannteste Messe des Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 bis 94). Ihr Name geht auf Papst Marcellus II. zurück, der 1555 für nur drei Wochen als Papst amtierte. Es ist eine der berühmtesten Messvertonungen überhaupt. Sie steht im Ruf, im 16. Jahrhundert zur Rettung der Kirchenmusik beigetragen zu haben.

Sechsstimmig treten die Domsingknaben auf

Von der starken Akustik des weiträumigen und hoch aufragenden Kirchenschiffs getragen, zelebrierten die Domsingknaben und -männer einen höchst imposanten polyphonen, sechsstimmig gesetzten Klangkörper, der tief unter die Haut drang. Das Kyrie verklang an seinem Ende extrem langsam bis in leisestes, jedoch glasklares Pianissimo. Nach dem freudestrahlend intonierten Gloria beeindruckte das Sanctus mit seinen mächtig aufwallenden klangstarken Fortissimi.

Das seinen „Drei geistlichen Gesängen“ entstammende Abendlied „Bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt“ (Lukas 24, 29) von 1855 gilt als populärstes Werk des gebürtigen Vaduzer Liechtensteiners Josef Gabriel Rheinberger. Ebenfalls sechsstimmig dargeboten, wirkte dieser hochromantische geistliche Gesang mit der Tempobezeichnung Andante molto tief berührend, eindringlich und tröstlich.

Dekanatskantor Maximilian Pöllner ist auch dabei

Das Gebet mit dem Ehrentitel für Maria „Regina coeli“ (Königin des Himmels) wurde in der Vertonung von Gregor Aichinger (1564 bis 1628) zu Gehör gebracht. Nach den a cappella im Altarraum gesungenen Stücken ging’s hinauf an die Jann-Orgel, um in instrumentaler Begleitung des improvisierenden Chordirektors und Dekanatskantors Maximilian Pöllner „Here I am, Lord“von Malcolm Archer (*1952) und von Charles Villiers Stanford (1852 bis 1924) „Ye Choirs of New Jerusalem“ erklingen zu lassen. Dass die jungen Freiburger Choristen auch ganz anders zu brillieren verstehen, bewiesen sie als Zugabe mit einem frühlingshaft frohsinnigen badischen Volkslied.