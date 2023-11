Doppelmord von Altenstadt - Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Im April 2023 wurde ein Ehepaar im Altenstadter Ortsteil Untereichen ermordet. Nun kommen der Sohn eines Opfers, dessen Ehefrau und ein Dritter vor Gericht.

Im Fall des im Altenstadter Ortsteil Untereichen getöteten Ehepaars hat die Staatsanwaltschaft Memmingen inzwischen Anklage erhoben. Diese richtet sich gegen einen 38-Jährigen und dessen 33-jährige Ehefrau sowie gegen einen 32-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft legt dem angeschuldigten Ehepaar gemeinschaftlichen heimtückischen Mord aus Habgier zur Last. Dem dritten Angeschuldigten wird vorgeworfen, hierzu Beihilfe geleistet zu haben.

Der 38-jährige Angeschuldigte ist der Sohn eines Opfers, eines 70-jährigen Mannes. Das zweite Opfer war dessen 55-jährige Ehefrau. Die erhobene Anklage geht laut einer Pressemitteilung von folgendem Tatverdacht aus: In der Nacht zum 22. April 2023 drang das angeklagte Ehepaar in das Wohnhaus des 70-Jährigen und der 55-Jährigen in der Mühlbachstraße in Untereichen ein. Beide Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Bett und rechneten daher nicht mit einem Angriff. Aus diesem Grund waren sie auch wehrlos.

Diesen Umstand nutzten der 38-jährige Mann und dessen 33-jährige Ehefrau aus, um den Vater zu ersticken und die Frau durch eine "mittlere zweistellige Zahl an Messerstichen" zu töten. Anschließend versuchten die beiden, das Geschehen wie einen erweiterten Suizid, begangen durch den 70-Jährigen, aussehen zu lassen.

Doppelmord von Untereichen: Habgier könnte das Motiv gewesen sein

Der 32-jährige Angeschuldigte ist wiederum ein enger Freund des 38-Jährigen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hielt dieser es für möglich, dass der 70-Jährige und dessen Ehefrau durch die beiden anderen Angeschuldigten getötet werden - und billigte dies. Er sollte den beiden anderen insbesondere ein Alibi verschaffen, indem er diese im Tatzeitraum zu sich nach Albstadt einlud, wo sie sich in der besagten Nacht zunächst auch tatsächlich befanden. Zudem stellte er den beiden sein Auto zur Verfügung, sodass der 38-Jährige und dessen Ehefrau von Albstadt nach Altenstadt und zurückfahren konnten.

Wie das Motiv aussieht? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Tat aus Habgier begangen wurde. Die Angeschuldigten wollten einerseits verhindern, dass der 70-Jährige die Schenkung eines Hauses an seinen Sohn rückgängig macht. Andererseits wollten sich beide Angeschuldigten am Erbe der Getöteten bereichern.

Das Landgericht Memmingen hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage zur Hauptverhandlung zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung für sämtliche Angeschuldigte die Unschuldsvermutung gilt. (AZ/stz)