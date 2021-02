Drogenhandel in Memmingen: Falle schnappt in Tiefgarage zu

Zwei Dealer fliegen durch verdeckten Ermittler auf. Einer hat auch Waffe verkauft. Für Prozess vor dem Landgericht Memmingen sind sieben Tage angesetzt. Womit es los ging.

05.02.2021 | Stand: 17:36 Uhr

Um Drogenhandel und Waffenhandel geht es in einem Prozess gegen insgesamt vier Angeklagte, der jetzt vor dem Memminger Landgericht begonnen hat. Einer der beiden Hauptangeklagten hat kiloweise Kokain und eine Pistole verkauft, der andere betätigte sich mehrmals im Drogengeschäft. Ihr Pech: Sie haben ihre Ware einem verdeckten Ermittler der Polizei angeboten. Die beiden sitzen seit ihrer Festnahme im Mai letzten Jahres in Untersuchungshaft, der eine zuerst in der Justizvollzugsanstalt Kempten und jetzt in München-Stadelheim, der andere in Augsburg-Gablingen. Wegen Beihilfe beim Verkauf der Waffe ist zudem ein Ehepaar angeklagt, das sich derzeit auf freiem Fuß befindet.