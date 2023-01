Ein Hoch auf die Nachhaltigkeit

Mit ihrer Idee, Plakate am Straßenrand einfach hängen zu lassen und wiederzuverwenden, geht die CSU in Memmingen neue Wege. Das zeigt das Beispiel Markus Söder.

12.01.2023 | Stand: 12:15 Uhr

In Zeiten von Klimawandel und Energiekrise bekommt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung. Das hat auch die CSU erkannt und geht vorbildhaft neue Wege. Während andere Parteien, Organisationen oder Veranstalter ihre Werbe- oder Wahlkampfplakate nach einer gewissen Zeit wieder abmontieren und dann womöglich aufwendig entsorgen, haben die Christsozialen eine neue Idee entwickelt: Sie lassen sie einfach hängen. Warum auch nicht, wenn es sich anbietet?

Bei Bedarf, einfach Aufkleber drauf

So war Ministerpräsident Markus Söder bereits am 23. November im Cineplex zu Gast, damit ihn die Memmingerinnen und Memminger persönlich kennenlernen können. Und auch Wochen später sind mancherorts die Plakate noch immer am Straßenrand zu entdecken. Das hat aber durchaus seine Berechtigung: Denn bereits am 1. Februar kommt Söder ja wieder nach Memmingen zum Neujahrsempfang der CSU. Da er sich äußerlich nicht großartig verändert hat, wird einfach ein Aufkleber mit den entsprechenden Daten auf dem Plakat angebracht. Fertig ist die Laube. Und da ist ja noch die Landtagswahl in diesem Jahr. Aus der Aufschrift „Söder persönlich“ wird einfach „Söder wählen“. Das spart den Gang zum Wertstoffhof und schont die Umwelt. Außerdem sind im Jahr 2025 schon wieder Bundestagswahlen – womöglich mit Söder als Kanzlerkandidat...