EM 2024: So stehen Bad Wörishofens Chancen auf dem Weg zum Teamquartier

Bad Wörishofen will bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine Nationalmannschaft beherbergen. Der DFB lobt die Rahmenbedingungen.

09.03.2023 | Stand: 21:00 Uhr

Erleben Fußballfans in Bad Wörishofen die Europameisterschaft 2024 in Bad Wörishofen aus ungeahnter Nähe? Die Chancen stehen offenbar nicht schlecht. Bad Wörishofen will Teamquartier werden - und beim DFB ist man nach einem neuerlichen Besuch sehr angetan von den Bedingungen in der Kneippstadt.

Der Deutsche Fußball-Bund intensiviert seine Vorbereitungen für die EM im eigenen Land. Robert Ostermeier vom "Team Centre –South" des Reisebüros des Deutschen Fußball Bundes (DFB) begutachteten gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Welzel und Christian Strohmenger die Sportanlagen in Bad Wörishofen. Die Stadt Bad Wörishofen hat sich bekanntlich gemeinsam mit dem Parkhotel als Teamquartier für die EM 2024 beworben.

"Wir sind inzwischen in der engeren Auswahl unter 40 möglichen Team-Standarten und haben eine 50:50 Chance auf einen Zuschlag", erläutert Bürgermeister Stefan Welzel. Robert Ostermeier, Mitarbeiter des DFB-Reisebüros, informierte sich über den Zustand des Spielfelds, über die Umkleiden und die Infrastruktur.

Bad Wörishofen punktet beim DFB mit seiner Sportanlage und den kurzen Wegen zum Hotel

"Die Rahmenbedingungen für die Teams schauen sehr gut aus", wird Ostermeier in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadt Bad Wörishofen zitiert. Vor allem die großzügigen Kabinen, die Flexibilität des Sportgeländes und die Abgeschlossenheit des Platzes seien Kriterien, mit denen Bad Wörishofen punkte. Das Parkhotel seinerseits sei mit der exklusiven Nutzbarkeit, der Lage und den kurzen Wegen sehr geeignet.

Hotelier Alois Hillebrand sagte unserer Redaktion, neben der Möglichkeit das gesamte Hotel zu buchen sei besonders der neue Wellnessbereich und der große Park als Rückzugsfläche sehr gut angekommen. "Natürlich punkten wir auch mit der langjährigen Erfahrung mit Top-Teams im Hause", sagt Hillebrand. Das Parkhotel hat viel Erfahrung mit Spitzenmannschaften aus dem Profisport. Mehrere Teams haben sich Bad Wörishofen bereits als mögliches EM-Quartier angesehen.

Ob in Bad Wörishofen 2024 eine Nationalmannschaft ihr Quartier aufschlägt, entscheidet sich nach der Gruppenauslosung im Dezember. Interessenten gibt es bereits. Teams, die Spiele in München oder Stuttgart austragen, sind dann heiße Kandidaten für ein Team-Base-Camp in der Kneippstadt.