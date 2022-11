Erich Feiner hat die Politik der Stadt Memmingen mitgeprägt

Der langjährige Memminger CSU-Stadtrat Erich Feiner ist im Alter von 92 Jahren gestorben

08.11.2022 | Stand: 17:25 Uhr

Der ehemalige Stadtrat und Fraktionsvorsitzende der CSU, Erich Feiner, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. In einem Kondolenzschreiben spricht Oberbürgermeister Manfred Schilder dessen Familie im Namen der Stadt Memmingen, des Stadtrates und der Bürgerschaft das herzlichste Mitgefühl aus.

Der Verstorbene gehörte 30 Jahre dem Stadtrat Memmingen an. Davon war der Kommunalpolitiker fünf Jahre lang Fraktionsvorsitzender der CSU. Als langjähriger Referent der Heimatpflege, der Heimatfeste und für die Stadtkapelle sowie als Mitglied in den verschiedensten Senaten hat Erich Feiner wichtige Entscheidungen mitgetragen und sich um die Stadt große Verdienste erworben, erinnert Schilder. Auch im Regionalverband Donau-Iller war Feiner über lange Zeit für die Stadt Memmingen aktiv. Für sein vielfältiges Engagement im Stadtrat wurde ihm im Jahr 1997 der Kasimir für die 25-jährige Mitgliedschaft im Stadtrat übergeben. Zusätzlich bekam er bei seinem Ausscheiden aus dem Gremium das Stadtsiegel verliehen.

„Erich Feiner war ein angesehener Mitbürger und erfolgreicher Geschäftsmann, der mit seiner gelassenen und verantwortungsvollen Art die Politik in der Stadt deutlich mitgeprägt hat“, schreibt Schilder. Und weiter: „Seine Einsatzbereitschaft auch in anderen Vereinen und Verbänden brachte ihm Respekt und Anerkennung ein und hat zu großer Beliebtheit in weiten Kreisen der Bürgerschaft geführt.“