Evangelische Kirche Lauben-Babenhausen: Nach drei Jahren Vakanz übernimmt Pfarrer Michael Granzin

Die evangelische Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen im Unterallgäu musste lange ohne eigenen Pfarrer auskommen. Jetzt kommt ein Franke.

20.12.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Fast drei Jahre lang war die Pfarrerstelle in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lauben-Babenhausen vakant. Es ließ sich kein Nachfolger für Stefan Scheuerl finden, der sich Anfang 2019 verabschiedet hatte, um fortan in Tansania zu wirken. Nun hat Dekan Christoph Schieder gute Nachrichten zu verkünden: Bald wird wieder Licht im Laubener Pfarrhaus brennen.

Pfarrer Michael Granzin wird die Pfarrstelle zum 1. März übernehmen. Der gebürtige Franke wechselt nach rund 19 Jahren vom Hesselberg ins Unterallgäu. Aufgewachsen ist der 56-Jährige in einem Pfarrhaus in Coburg. Nach seinem Abitur studierte er Theologie in Erlangen. Er ist mit einer Pfarrerin aus der ungarischen reformierten Kirche verheiratet und hat fünf Söhne.

Mit der Familie kommt ein kleiner Zoo

Mit der Familie wird auch ein kleiner Zoo nach Lauben ziehen: „Hühner, Enten, Tauben, Hasen und Bienen. Für Letztere bin ich verantwortlich“, lässt Pfarrer Granzin wissen. Im Pfarrhaus und im Pfarrgarten werde also bald viel Leben sein. Dekan Schieder bezeichnet ihn als „überzeugten Dorfpfarrer“, der sich schon auf das Leben im Unterallgäu freue.

Der Wechsel, so Granzin, sei dem „engagierten und freundlichen Kirchenvorstand“ zu verdanken, der ihn und seine Familie eingeladen habe, ins Unterallgäu zu kommen. Die Kirchengemeinde ist nach Auskunft von Dekan Schieder froh, dass „das gemeindliche Leben ab dem Frühjahr wieder von einer vollen hauptamtlichen Kraft mitgestaltet wird und neue Impulse erhält“. Auf ihrer Internetseite hat sie den Aufruf „Hirte gesucht!“ durchgestrichen und durch ein freudiges, vielleicht auch erleichtertes „Hirte gefunden!“ ersetzt.

Denn in den vergangenen Jahren musste bisweilen improvisiert werden. Jemand musste sich um die Gottesdienste kümmern, die Seelsorge-Gespräche, den Religionsunterricht, das Pfarramt, um Beispiele zu nennen. „Es waren herausfordernde Jahre für die lebendige Kirchengemeinde“, weiß Dekan Schieder. Deshalb möchte er Dankeschön sagen: „Viele Ehrenamtliche haben unzählige Stunden investiert – manchmal bis an die Grenzen der eigenen Kraft.“ Ebenso haben seine Kolleginnen und Kollegen im evangelisch-lutherischen Dekanat Memmingen die Gemeinde unterstützt, Gottesdienste und Kasualien gestaltet und „Menschen in Freud und Leid begleitet“. Der Termin des Einführungsgottesdienstes für Pfarrer Granzin steht noch nicht fest, soll aber voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März sein.

Vorgänger ist jetzt Pfarrer in Tansania

Lesen Sie auch

Christmette mit Anmeldung, Krippenweg im Freien: So können Gläubige in Kempten das Weihnachtsfest feiern Kirche in Kempten

Sein Vorgänger Stefan Scheuerl war rund 15 Jahre lang Pfarrer in Lauben und Babenhausen. So lange zu bleiben sei eigentlich nie der Plan gewesen, sagte er vor seinem Abschied im Gespräch mit unserer Redaktion und bezeichnete sich selbst als „Zugvogel“. Sein neues Landeziel Afrika war ihm nicht unbekannt: Er hatte mit seiner Familie schon einige Jahre in der Massai-Steppe gelebt und war dort als evangelischer Pfarrer für ein Gebiet so groß wie Schwaben zuständig gewesen.