Ukrainische Waisenkinder am Flughafen Memmingen gerettet: So lief die Rettungsaktion

Am Sonntagnachmittag landet ein weiteres Flugzeug mit 23 ukrainischen Waisenkindern in Memmingen. Wie es für die 120 geretteten Personen in Ursberg weitergeht.

04.04.2022 | Stand: 08:48 Uhr

Dass die Organisatoren des "Projekts Zuflucht" am Sonntagabend überhaupt kurz Zeit für Pressearbeit haben, ist nicht selbstverständlich. Tagelang wurde geplant und telefoniert – dann wieder umgeplant und storniert. Schließlich hat die aufwendige Aktion geklappt: Am Sonntagabend sind endlich alle 82 Waisenkinder aus dem Süden der Ukraine in einer Unterkunft im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) angekommen. "Jetzt werden die Türen erst einmal geschlossen, damit alle zu Kräften kommen können", sagt Manuel Liesenfeld, der Pressesprecher des DRW. "Es hat alles wunderbar funktioniert, dank der unglaublichen Leistung des Bayerischen Roten Kreuzes."