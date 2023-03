Flughafen Memmingen veröffentlicht Sommer-Flugplan 2023 mit diesen neuen Zielen

Der Sommer-Flugplan 2023 am Flughafen Memmingen wartet mit sechs neuen Flugzielen auf. Flüge ab Memmingen gibt's dann zu mehr als 50 Zielen. Diese sind dabei.

22.03.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Ab in den Süden! Der Sonne hinterher! Das gilt auch für Urlauberinnen und Urlauber, die ab Memmingen in die Ferien fliegen wollen. Sechs neue Flug-Ziele werden in der Sommersaison 2023 vom Flughafen Memmingen angeflogen. Der Sommerflugplan Memmingen gilt ab dem 26. März 2023. Das hat der Allgäu Airport jetzt veröffentlicht.

Es werden ab sofort deutlich mehr als 50 Ziele angeflogen. Sechs Ziele sind neu im Angebot. Es gibt vom Flughafen Memmingen als Ziele zusätzlich die beliebten Touristenmagnete

Malta,

Neapel,

Rom,

Valencia,

Korfu

und Krakau.

Flughafen Memmingen - Sommer-Flugplan 2023: Mit Ryanair von Memmingen nach Neapel

Sommer-Flugplan 23: Wohin kann man von Memmingen aus fliegen? Noch vor Ostern, ab Sonntag, 26. März 2023, geht es erstmals mit Ryanair vom Allgäu Airport in Memmingen nach Neapel auf Sizilien. Die drittgrößte italienische Stadt nach Rom und Mailand liegt 200 Kilometer südlich von Rom am gleichnamigen Golf von Neapel am Thyrrhenischen Meer. Das neue Flugziel Neapel wird besonders geprägt durch die umgebende Landschaft, die umliegenden, teilweise auch noch aktiven Vulkane. Der berühmteste Vulkan ist der Vesuv.

Zweimal pro Woche geht es vom Flughafen Memmingen mit Ryanair auch in die Hauptstadt Rom. Nonstop in die italienische Metropole geht es zudem mit der Fluggesellschaft Wizz Air, die den Allgäu Aiport mit der Ewigen Stadt ab dem 5. September verbindet.

Wen es unverzüglich in die Wärme zieht, kann dies erstmals auch mit einem Nonstopflug von Memmingen nach Malta tun. Die Sonneninsel im Mittelmeer wird ab 27. März zwei Mal wöchentlich von Ryanair ab Memmingen bedient.

Vom Flughafen Memmingen nach Valencia im Osten Spaniens

Valencia in Ostspanien feiert ab dem 27.3.23 ebenfalls ein Comeback auf dem Memminger Flugplan. Wenige Tage später, am Freitag, 31. März, steht dann mit Korfu die nächste erneut eine Premiere an. Korfu ist eine der grünsten Inseln Griechenlands und wird in der Sommersaison 2023 freitags mit dem Flughafen Memmingen verbunden.

Urlauber, die einen Städtetrip bevorzugen, können sich ebenfalls freuen. Ab dem 28. März 2023 steht neben den Klassikern auch Krakau in Polen als Reiseziel auf dem Programm. Krakau ist die zweitgrößte Metropole Polens und war im Jahr 2000 Kulturhauptstadt Europas.

Allgäu Airport Memmingen: Flughafen-Geschäftsführer rechnet mit mehr als zwei Millionen Passagieren

„Der Nachholbedarf an Reisen ist weiterhin sehr groß“, sagt Memmingens Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid. „Er wird sich in diesem Sommer noch stärker auswirken.“ Deshalb rechnet Schmid mit einer sehr großen Nachfrage. „Unser Angebot mit 53 Destinationen ist attraktiv und bietet eine Vielzahl an Reisemöglichkeiten.“

Vom Bade- und Strandurlaub bis zur Kulturreise, vom Besuch bei Freunden und Verwandten bis zur Erkundung neuer Reiseziele reiche die Palette. Das Angebot sei noch attraktiver geworden, da auf einigen Strecken aufgrund der großen Nachfrage die Frequenzen erhöht wurden und die Airlines täglich statt nur wöchentlich fliegen. „Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet“, verspricht Schmid. Er rechnet fest damit, dass in 2023 die Zwei-Millionen-Grenze bei den Passagierzahlen mühelos überschritten werde.

Aegean Airlines fliegt von Memmingen nach Kreta

Sehr erfreut zeigen sich die Flughafen-Verantwortlichen auch über den Trend, dass immer mehr Charter- und Reiseveranstalter den Memminger Airport schätzen und nutzen. So bietet der Reisekonzern TUI ab Pfingsten auf Kreta eine Fülle attraktiver Reisepakete ab Memmingen an. Die größte Fluggesellschaft Griechenlands, Aegean Airlines, startet ab 30. Mai jeden Dienstag und ab 8. Juni zusätzlich jeden Donnerstag nonstop nach Heraklion auf Kreta.

In den Pfingstferien geht es mit TUI und Tailwind Airlines auch ins türkische Antalya. Schon seit Jahren setzt der Vorarlberger Korsika-Experte Rhomberg auf Memmingen. Ab 30. April geht es Sonntag nonstop nach Calvi. Bereits am 1. April beginnt Eurowings mit seinen Flügen nach Mallorca.

Mit dem Bus zum Terminal am Flughafen Memmingen

Vor allem in Ferienzeiten bleibt es sinnvoll, Parkplätze vorab online zu buchen und rechtzeitig anzureisen. Ausgebaut wurde der Anschluss mit dem Öffentlichen Personennahverkehr. Alle 30 Minuten pendelt der Airport City Shuttle täglich zwischen 4.25 Uhr und 23.25 Uhr zwischen Memminger Bahnhof und dem Terminal.

Alle Flugziele und Fluglinien vom Flughafen Memmingen in der Sommersaison 2023