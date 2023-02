Fluglärm über dem Unterallgäu: Luftwaffe bildet Kampfpiloten aus

Noch bis Mitte Februar kann es im Unterallgäu häufiger zu Fluglärm kommen. Darauf müssen Sie sich einstellen.

01.02.2023 | Stand: 11:32 Uhr

Seit Montag kann es im Unterallgäu häufiger laut werden. Bei der Luftwaffe stehen aus Trainingszwecken einige Nachtflüge an. Aus Rücksicht auf die Bevölkerung sind diese auf die dunkleren Jahreszeiten gelegt worden, damit die Pilotinnen und Piloten früher starten können. Maschinen werden in diesem Zuge in Lechfeld und Neuburg an der Donau abheben.

