Flugzeug der Firma Grob aus Mattsies stürzt in Jordanien ab - Zwei Menschen gestorben

In Jordanien sind zwei Angehörige des Militärs bei einem Übungsflug gestorben. Das Mattsieser Unternehmen arbeitet fieberhaft an der Aufklärung.

09.08.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Bereits am 5. Juni diesen Jahres fand sich auf der Facebook-Seite des Mattsieser Flugzeugbauers „H3 Grob Aircraft SE“ folgende kurze Notiz in englischer Sprache: „Ammann, Jordanien. Diesen Morgen ist um 9 Uhr Ortszeit eine Maschine des Typs G120TP bei einem Trainingsflug in Jordanien verunglückt. Pilot Bilal Mashhour Ahmed Al Shoufein und Kapitän Pilot Baha Mohammed Mustafa Abu Ghanmi sind auf dem Weg ins König Abdhulla Universitätskrankenhaus verstorben. Was genau zu dem tragischen Unglück geführt hat, könne noch nicht gesagt werden. Unser tiefstes Mitgefühlt gilt den Familien der beiden Piloten.“

