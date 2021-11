Gabler-Orgel in Maria Steinbach klingt wieder prächtig

Alle 1528 Pfeifen des Instruments von 1756 wurden repariert, gereinigt und gestimmt. Das Ergebnis soll bei einer Konzertreihe zu hören sein.

18.11.2021 | Stand: 12:14 Uhr

Nach einer mehrmonatigen Generalsanierung der Orgel in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Steinbach ist die kleinste der drei noch existierenden Gabler-Orgeln aus 1756 nun wieder spielbar. Dachte man erst, dass die jahrhundertealte Berühmtheit zum Fest Mariä Himmelfahrt im August wieder einsatzfähig sein würde und nur noch eine Gesamtreinigung anstünde, so stellte sich dann heraus, dass es noch mehr zu tun gab.

Gut Ding will also Weile haben und so war Orgelbauer Hermann Weber ( Leutkirch) noch mehrere Wochen damit beschäftigt, sämtliche der 1528 Orgel-Pfeifen zu reparieren, zu reinigen und am Ende zu stimmen. Durch sogenannte Rückbaumaßnahmen in den Originalzustand ist die Orgel nun laut Weber „ein Konglomerat aus historischer Substanz und diversen ,Verbesserungen’, die alle unter dem Aspekt der ‚Annäherung’ an einen mutmaßlichen Gabler-Stil gerechtfertigt wurden.“

Webers Intention war es, „der Gemeinde für ihre liturgischen Belange das Instrument so aufzubereiten, dass alle benötigten Funktionen nachhaltig gewährleistet sind und das Klangbild sich im Großen und Ganzen zu einer gewissen Einheit zusammenfügt, das auch mit dem wunderbaren Sakralraum in Einklang zu bringen ist.“ Dies ist dem Orgelbauer bestens gelungen, was auch Pater Stefan Kling, amtlicher Orgelsachverständiger des Bistums Augsburg, bestätigt hat. Das Ergebnis der Restaurierung soll nun der Öffentlichkeit im Rahmen einer Konzert-Reihe vorgestellt werden.

Den Auftakt bildet die Orgelvesper zum Cäcilientag am Sonntag, 21. November, um 15.30 Uhr mit Organist Josef Miltschitzky (Ottobeuren) zusammen mit Susanne Jutz-Miltschitzky (Sopran). Zu hören gibt es schwäbisch-süddeutsche Musik aus der Erbauungszeit der Gabler-Orgel mit Werken von Martini, Bachmann, Gass, Muffat, Auffmann, Nauss, Brixi, Lederer und Eberlin.

Am Dreikönigstag, 6. Januar 2022, konzertiert um 15.30 Uhr Maximilian Pöllner, Chordirektor von St. Josef in Memmingen.

Dorothea Ewadinger und Orgelbauer Hermann Weber spielen am Samstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr.

Die Reihe endet am Samstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr mit Familie Ewadinger.

