Geldautomat in Sontheim gesprengt - Supermarkt stark beschädigt

Unbekannte haben in Sontheim im Unterallgäu einen Geldautomaten gesprengt. Er stand im Vorraum eines Supermarktes. Dies ist leider kein Einzelfall.

30.09.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Es war Mitten in der Nacht, als die Täter zuschlugen. In Sontheim wurde gegen 2.30 Uhr am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat in die Luft gesprengt.

Sprengstoff war nötig, um den Geldautomat der Sparkasse in die Luft zu sprengen. Tatort war der Vorraum eines Supermarktes in der Bahnhofstraße 4. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Sie flüchteten mit einem dunklen Pkw, vermutlich der Marke Audi, in bisher unbekannte Richtung. Am Gebäude selbst hat es offenbar großen Schaden gegeben. Zur Höhe der Beute machte die Polizei bisher keine Angaben.

Geldautomat in Sontheim (Unterallgäu) gesprengt

Polizei sucht Zeugen zur Ergreifung der Täter

Das Bayerisches Landeskriminalamt (BLKA) hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs finden in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München statt.

Jetzt werden Zeugen gesucht, um die Täter Dingfest zu machen. Die Beamten stellen diese Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Bahnhofstraße in 87776 Sontheim, verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das BLKA telefonisch unter 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Banken und Bundeskriminalamt - gemeinsam gegen Geldautomatensprenungen

Fast zwei Dutzend Sprengungen von Geldautomaten waren in Bayern in diesem Fall notiert worden. Erst vor einer Woche hatte ein Duo einen Geldautomaten im Landkreis Hof gesprengt und ist danach geflüchtet.

Immer wieder waren auch Geldautomaten im Allgäu gesprengt worden.

Im Allgäu hatte Ende Juli nach einer Serie von Geldautomaten-Sprengungen die Analyse begonnen. Banken und das Bundeskriminalamt (BKA) wollten gemeinsam gegensteuern. Der Fall aus dieser Nacht zeigt: Bisher ohne Erfolg.