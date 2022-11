Glücksweg sorgt für Diskussionsstoff

Nach ihrem Rückzug aus der landkreisweiten Vermarktung reagieren Gemeinderäte in Kronburg erzürnt auf Kritik aus dem Unterallgäuer Tourismusausschuss.

28.11.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Im Unterallgäu gibt es 14 sogenannte Glückswege, die quer über den Landkreis verteilt und insgesamt 187 Kilometer lang sind. Sie sind im Rahmen eines Leader-Projekts meist von den jeweiligen Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis errichtet worden und verbinden auf den verschiedenen Strecken zahlreiche freizeittouristische Höhepunkte des Unterallgäus. Sie alle werden gemeinsam vom Landkreis vermarktet. Doch mit Kronburg will nun eine Gemeinde aus dieser Vermarktung aussteigen. Das hatte der Gemeinderat bereits mit 12:1-Stimmen so beschlossen. Doch in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich das Gremium erneut mit diesem Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.