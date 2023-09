Großes Reitturnier in Babenhausen zum Ende der Turniersaison

Über 500 Reiterinnen und Reiter sind am Wochenende beim Spring- und Dressurturnier in Babenhausen am Start. Die Veranstalter plagen aber auch Sorgen.

06.09.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Der Reitverein Babenhausen beendet die Turniersaison 2023 am kommenden Wochenende mit einem großen Spring- und Dressurturnier. Rund 100 fleißige Helfer werden sich an den drei Turniertagen wieder um die Teilnehmer, ihre Pferde sowie die Zuschauer kümmern. Der Veranstalter erwartet über 500 Reitsportler, die bereits fast 1600 Startplätze reserviert haben. Neben der letzten großen Turnierherausforderung bewegen die Vereinsmitglieder aber auch zwei andere Themen. Ein Unwetter im Juli sorgte für erhebliche Schäden in der Reitanlage. Und auch der Stabwechsel beim Ersten Vorsitzenden von Thomas Escher auf Dr. Norbert Beer vor wenigen Wochen sorgte für Aufsehen.

Höhepunkt des Reitturniers in Babenhausen am Sonntag

Das Turnier beginnt am Freitag, 8. September, mit Dressurprüfungen im Viereck bis zur Klasse M*, während im Stadion die Springreiter von Klasse A bis M unterwegs sind. Für die Dressurprüfung der Klasse M** am Samstag ab 13 Uhr liegen 61 Nennungen vor, weshalb in zwei Abteilungen geritten wird. Im Reitstadion lockt am Samstag ab 17.30 Uhr ein Springen der Klasse M**. Am Sonntag werden schließlich die Finalprüfungen zum Schwabencup in Dressur und Springen ausgetragen. Höhepunkte sind Dressurprüfungen der Klasse S* um 12.30 Uhr und 16 Uhr sowie bei den Springreitern zwei Springen der Klasse S* ab 16.30 Uhr.

Vereinsmitglieder nach Unwetter fassungslos

Fassungslos waren die Vereinsmitglieder nach einem Unwetter, das am 11. Juli über Babenhausen tobte. Auch die Reitanlage hatte nach einem Sturm schwere Schäden erlitten. Ein Teil des Tribünendachs wurde angehoben und fiel auf die Reithalle. Deren Dach wurde ebenfalls angehoben und ist nun ein kompletter Sanierungsfall. „Besonders leidtut es uns um die zehn Bäume, die der Wind auf unserer Anlage gefällt hat“, bedauert Pressesprecher Fabian Frank. Die erforderlichen Reparaturen würden unmittelbar nach Turnierende erfolgen. Auch würden wieder neue Bäume gepflanzt. Aufatmen beim Verein, denn die Schäden werden von einer Versicherung übernommen. Das Turniergelände könne jedenfalls am Wochenende sicher betreten werden.

„Alter“ Vorstand kehrt zurück

Seit vier Jahren hatte Thomas Escher die Geschicke des mitgliederstarken Vereins gelenkt. In diese Zeit fielen die Umgestaltung und Modernisierung des Reitstadions mit einem neuen Bodenbelag sowie der Bau eines Stalltraktes mit 16 Pferdeboxen. Aufgrund starker beruflicher Belastungen zog Escher vor wenigen Wochen die Notbremse. Durch zielführende und einvernehmliche Gespräche konnte er seinen Vorgänger überzeugen, das Amt des Vorsitzenden wieder zu übernehmen. So wurde Dr. Norbert Beer gewählt, der diese Funktion vor Thomas Escher bereits für 15 Jahre innehatte. Eine längere Einarbeitungszeit wird der Tierarzt deshalb nicht brauchen. Der Reitverein wird am Wochenende seinen Besuchern wieder hochrangigen Reitsport bieten. Dotiert ist das dreitägige Spring- und Dressurturnier mit einem Preisgeld von insgesamt über 12.000 Euro. Die beliebte Gastronomie steht an allen drei Tagen zur Verfügung. Und auch das im Moment teilweise fehlende Tribünendach sollte für die Besucher kein Problem darstellen: die Wetterprognose verspricht für das Wochenende durchgehend Sonnenschein.