Graffiti am Bahnhofsgebäude, Hakenkreuz auf Ortsschild

Immer wieder werden Häuser oder Gegenstände in der Region besprüht oder beschmiert. Doch welche Strafe droht den Tätern eigentlich?

18.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Immer wieder werden in der Region Häuser, Verkehrsschilder oder Parkbänke besprüht oder beschmiert. Erst kürzlich haben beispielsweise Passanten einen unbekannten Täter dabei beobachtet, wie er das Bahnhofsgebäude in Sontheim mit Graffiti „verziert“ hat. Und in Legau wurde das Ortsschild mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Doch was würde auf die Täter zukommen, wenn sie erwischt werden? Gibt es einen Unterschied, ob es sich um Graffiti handelt oder Nazi-Symbole verwendet werden?

Graffiti und weitere Schmierereien: Was sieht das Gesetz vor?

Bei einem Graffiti ohne strafrechtlich relevanten Inhalt sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, erklärt Isabel Schreck, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben/Südwest. Bei einer Sachbeschädigung durch Nazi-Symbole liege zusätzlich eine Straftat wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Auch hier sehe das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Verfassungswidrige Symbole und das angesetzte Strafmaß

Das bestätigt auch Jürgen Brinkmann, Pressesprecher des Landgerichts Memmingen. Wobei er hinzufügt, dass das Strafmaß bei Beleidigungen oder verfassungswidrigen Symbolen in der Regel höher ausfallen werde als bei einer bloßen Schmiererei. Auch die Höhe des entstandenen Schadens werde bei einem Urteil berücksichtigt.

Was Gericht und Polizei Betroffenen rät

Brinkmann weist zudem darauf hin, dass der Gesetzgeber zwischen einer allgemeinen und einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung unterscheidet. Eine allgemeine Sachbeschädigung liege etwa vor, wenn ein Täter die Fassade eines privaten Wohnhauses besprüht oder beschmiert. In diesem Fall würden ihm bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe drohen. „Der Betroffene müsste aber den Vorfall selbst zur Anzeige bringen.“ Bei der gemeinschädlichen Sachbeschädigung seien Objekte betroffen, „die einen öffentlichen Nutzen haben“.

Parkbänke, Denkmäler oder Bahnhofsgebäude

Als Beispiele nennt Brinkmann Parkbänke oder Denkmäler. Auch ein Bahnhofsgebäude würde dazugehören. In diesem Fall drohe eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. „Anders als bei der allgemeinen Sachbeschädigung reicht es hier aus, wenn die Polizei eine Tat feststellt, damit ermittelt wird.“

Wie oft werden solche Delikte in Memmingen und dem Unterallgäu zur Anzeige gebracht?

Doch wie oft werden solche Delikte überhaupt angezeigt? Der polizeilichen Kriminalstatistik zufolge waren es in Memmingen und im Unterallgäu im vergangenen Jahr 62 Fälle. Die Aufklärungsquote lag bei 9,7 Prozent. Im Jahr 2021 wurden 93 Fälle registriert, etwa jede fünfte Tat konnte aufgeklärt werden. Laut Isabel Schreck lag die Zahl der Sachbeschädigungen durch Graffiti, bei denen zusätzlich Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen verwendet wurden, im einstelligen Bereich.