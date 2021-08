"Schäden werden noch Jahre sichtbar sein": Was ein Memminger THW-Helfer im Flut-Katastrophengebiet erlebte

Stephan Zettler war mit dem THW Memmingen im Hochwasser-Katastrophengebiet im Ahrtal im Einsatz. Was er erlebt hat, ist auch für ihn eine neue Erfahrung.

04.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In Katastrophengebieten war Stephan Zettler schon öfter im Einsatz – etwa bei der Flutkatastrophe in Simbach am Inn im Juni 2016 oder bei der Schneekatastrophe im Berchtesgadener Land im Januar 2019. Doch das Bild, das sich dem 28-jährigen Helfer des THW-Ortsverbands Memmingen und seinen sieben Kollegen vergangene Woche im Ahrtal bot, war auch für ihn eine ganz neue Erfahrung. „Die Schadenslage ist wahnsinnig groß. Das kann man mit den bisherigen Einsätzen nicht vergleichen.“ Auch zwei Wochen nach den Unwettern sei es schwierig gewesen, den Überblick zu behalten. Häuser seien durch das Hochwasser vollkommen zerstört worden, ebenso die Infrastruktur.