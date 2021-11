Im Osten Memmingens entsteht eine Grünanlage für Jung und Alt

Der Spatenstich für den Umbau der Verkehrsinsel an der Schießstattstraße ist erfolgt. Das ist geplant.

10.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Mit symbolischen Spatenstichen wurde ein umfangreiches Bauprojekt im Memminger Osten gestartet: Die Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der Schießstattstraße und der Benninger Straße soll in eine attraktive Grünanlage für Jung und Alt umgewandelt werden. „Die Planung ist sehr vielversprechend, und ich freue mich, dass wir jetzt den Startschuss geben können, um hier eine Grünanlage mit hoher Aufenthaltsqualität für den Memminger Osten zu schaffen“, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder ( CSU) beim offiziellen Spatenstich für das Bauprojekt, für das rund 2,4 Millionen Euro angesetzt sind.

Umfangreiche Tiefbauarbeiten stehen an

Los geht es in den anliegenden Straßen mit umfangreichen Tiefbauarbeiten zur Kanalerneuerung, die laut Mitteilung rund ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Im Zuge der Straßenarbeiten werden auch neue barrierefreie Bushaltestellen an der Benninger Straße mit Wartehäuschen eingerichtet. Ein Seitenarm der Schießstattstraße soll zurückgebaut werden, um die aktuell isolierte Lage der Verkehrsinsel zwischen drei Straßenzügen aufzuheben. Auch wird die Grünfläche dadurch vergrößert von aktuell rund 2100 Quadratmetern auf etwa 3000 Quadratmeter.

"Ein tolles Projekt für die Bürger"

Bei Bürgerbeteiligungen der Sozialen Stadt Ost waren Defizite der aktuellen Grünfläche mehrfach angesprochen worden. „Aus einer begrünten Verkehrsinsel schaffen wir eine gartenähnliche Grünanlage mit Aufenthalts-, Grün- und Spielbereichen. Ein tolles Projekt für die Bürgerinnen und Bürger im Memminger Osten“, betonte Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts und Projektleiter der Sozialen Stadt Ost. Zum aktuellen Baumbestand auf der Grünfläche kommen Hecken- und Strauchpflanzungen hinzu, die entstehenden Klimahaine ergänzen den Lebensraum für Tiere. Es werden Liegewiesen zum Sonnen geschaffen und eine Pergola mit entsprechenden Sitzmöglichkeiten wird zum Verweilen einladen, heißt es.

Spielmöglichkeiten sind vorgesehen

Im südlichen Bereich sind konzentriert Spielmöglichkeiten vorgesehen. Dort seien zum Beispiel eine Boccia-Bahn, eine Rutsche, Wipptiere, ein Stangenwald sowie ein Sandspielbereich inklusive eines barrierefreien Sandspieltischs angedacht. Durch ansprechende Ausstattungselemente würden Aufenthaltsbereiche geschaffen. Darüber hinaus ist aufgrund der guten Resonanz ein zweiter offener Bücherschrank im Osten geplant.

Die Bauarbeiten werden von der Bauunternehmung Kutter GmbH & Co.KG (Memmingen) ausgeführt. Die Landschaftsplanung liegt bei Schegk Landschaftsarchitekten (Haimhausen).

Lesen Sie auch