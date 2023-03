Im Unterallgäu: Wenn die Smartphone-App einen Notruf absetzt

Freiwillige Feuerwehren im Unterallgäu werden zu Fehlalarmen über App gerufen. Was dahinter steckt, erklärt der Kreisbrandrat Alexander Möbus.

22.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Der Kreisfeuerwehrverband Unterallgäu hat in den vergangenen Tagen und Wochen mehrmals als Einsatzgrund von Wehren einen Fehlalarm über App angegeben. Was steckt dahinter? Wir haben bei Kreisbrandrat Alexander Möbus nachgefragt. Der Leiter der Kreisbrandinspektion erklärt: Smartphones oder auch Smartwatches, also Uhren, können einen automatischen Notruf absetzen. „Wenn gewisse Gegebenheiten wie zum Beispiel eine schnelle Beschleunigung oder ein Aufprall vorhanden sind“, zeigt Möbus auf.

Wie funktioniert der Notruf über Apps?

Wie funktioniert das? Die App macht Meldung, informiert die Leitstelle, zeigt auf, in welcher Zelle sie eingeloggt ist und baut automatisch ein Gespräch auf. „Problem ist, wenn dann keine Spracherwiderung kommt“, so Möbus. Sprich: Wenn sich keiner meldet und das Signal gibt, dass alles in Ordnung ist. „Dann muss der Disponent jemanden schicken und das sind in der Regel Feuerwehr und Rettungsdienst.“

Wenn vor Ort dann niemand angetroffen werde, spreche die Wehr von einem Fehlalarm. „Das kann durchaus passieren“, so Möbus und appelliert: „Personen sollten dann aber einfach den Mut haben, sich melden und somit erklären, dass nichts passiert ist.“

eCall in Fahrzeugen und Probleme, die dabei auftreten

Ähnlich sei das beim sogenannten eCall in Fahrzeugen. Kommt es zu einem Crash und der automatische Notruf wird gesendet, dann folgt der Anruf. Gibt es keinen Kontakt, geht die Leitstelle davon aus, dass die verunfallte Person beispielsweise bewusstlos ist und Hilfe benötigt. „Manchmal ist es aber eben auch einfach so, dass Personen nach dem Unfall aus dem Auto aussteigen und deswegen kein Kontakt erfolgen kann.“

Appell des Kreisbrandrates aus dem Unterallgäu

Möbus: „Die Technik schreitet voran. An sich ist das eine gute Sache. Es wird keinen Vorteil ohne Nachteil geben.“ Der Kreisbrandrat ist sich sicher, dass bei der Technik nachgebessert werden muss und wird, um solche Fehlalarme zu vermeiden. Solange keine Böswilligkeit nachgewiesen werde, gebe es keine Konsequenzen. Der Appell: „Die Technik macht Fortschritte, aber der Mensch muss trotzdem mitspielen.“