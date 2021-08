In Babenhausen soll eine Demenz-WG entstehen

Ein Leben in Gemeinschaft – selbst dann noch, wenn sich der Alltag durch eine Demenz ändert: Das soll bald eine neue Einrichtung im Unterallgäu ermöglichen.

24.08.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Der Name für die WG war schnell gefunden: Rosengarten soll sie heißen. Das liegt nahe; diese Blumen gedeihen prächtig an dem Haus in Babenhausen. Seit es leer steht, blühen sie meist unbeachtet. Das wird sich ändern, wenn erst einmal die neuen Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen sind: Menschen, die allein nicht mehr zurechtkommen. Weil ihr Gedächtnis schwindet. Weil ihre Erinnerung daran verblasst, wie sie ihr Leben ohne Demenz gemeistert haben. Der Garten, seine Düfte und Farben sollen ihre Sinne anregen.