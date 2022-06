Intendantin Kathrin Mädler und ihr Ensemble verabschieden sich

Nach sechs Jahren in Memmingen geht Intendantin Kathrin Mädler ans Theater Oberhausen. Was es zum Abschied unter dem Titel "Von Herzen" zu sehen gab.

27.06.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Memmingen Zum Schluss regnete es Rosen vom Theaterhimmel – erst auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, dann aufs Publikum: Eine symbolhafte und berührende Geste an diesem letzten, wunderbaren Theaterabend unter der Ära Kathrin Mädler mit dem Titel „Von Herzen – Liebesszenen aus sechs Jahren Memmingen“. Rund um die beiden Premierenvorstellungen im jeweils voll besetzten Großen Haus feierten Intendanz, Ensemble und das Team des Landestheaters Schwaben gemeinsam mit dem Publikum ein langes Abschiedsfest auf dem Theaterplatz.

Eine unterhaltsame Szenenfolge aus 21 Stücken ab der Spielzeit 2016/17 – der ersten von Intendantin Kathrin Mädler, die jetzt das Theater Oberhausen übernimmt – erinnerte das Memminger Publikum noch einmal daran, wie viele große Theaterabende es in den vergangenen sechs Jahren im Großen Haus und im Studio des Landestheaters erleben durfte. Selbst in den Corona-Jahren mit all ihren Beschränkungen wurde weiter geprobt und wieder gespielt, sobald es erlaubt war.

Die schönsten Liebesszenen

Natürlich kam jetzt nur ein kleiner Ausschnitt der sechs Spielpläne auf die Bühne: Die Theaterfamilie, die fast geschlossen mit nach Oberhausen zieht, wollte sich mit den schönsten Liebesszenen der letzten Jahre verabschieden. Kathrin Mädler und ihre Chefdramaturgin Anne Verena Freybott, die mit ihr aus Münster kam und nun wieder mit ihr geht, haben den „Von Herzen“-Abend konzipiert. Franziska Isensee, künftig ebenfalls in Oberhausen, war für die minimalistisch ausgestattete Bühne und die (improvisierten) Kostüme zuständig. Alle in den Originalkostümen der einzelnen Inszenierungen auftreten zu lassen, wäre schon logistisch unmöglich gewesen bei den vielen Rollenwechseln. Außerdem waren ein paar Schauspieler nicht mehr dabei, die bereits vorher an andere Häuser gewechselt sind – Publikumsliebling Sandro Šutalo zum Beispiel. Zu einigen Szenen gab es Livemusik von Tiny Schmauch. Über allem prangte ein riesiges, rosenbesetztes rotes Herz.

Klassiker und Uraufführungen

Alle Facetten der Liebe bekam das Publikum sozusagen im Schnelldurchlauf vorgespielt: die tragische, die wilde, die romantische Liebe, die zurückgewiesene oder verlorene, die unterwürfige, die zart aufkeimende, die pragmatische, die verkannte oder nur einseitig vorhandene; auch schmerzlich vermisste Vater- oder Mutterliebe oder eine komplizierte Bruderliebe waren dabei. Große klassische Texte wurden dabei ebenso rezitiert, wie vorher nie gespielte aus Uraufführungen. Also von Schillers „Räubern“ über Ibsens „Peer Gynt“ oder Kleists „Kätchen“ bis hin zu Lukas Hammersteins „Natur“, Robert Seethalers „Ein ganzes Leben“ oder „Emmas Glück“ von Claudia Schreiber, um nur ein paar Stücke aus dem Kanon zu nennen, in dem sicher viele ihre Lieblingsinszenierungen wiedergefunden haben. Viel Melancholie, aber auch ein Schuss Humor kamen darin zum Ausdruck – und in jedem Fall viel Gefühl. Gerade das ist es ja, was uns immer wieder ins Theater zieht: die magischen Momente zwischen den Figuren, die großen Geschichten, aber auch die gescheiterten Utopien.

Mit großer Spielfreude und bemerkenswerter Flexibilität schlüpften Elias Baumann, Anke Fonferek, Claudia Frost, Elisabeth Hütter, David Lau, Tobias Loth, Klaus Philipp, Franziska Roth, Jens Schnarre, Regina Vogel und Tim Weckenbrock in die verschiedenen Rollen (André Stuchlik fehlte krankheitsbedingt). Wer gerade nicht dran war, wartete am hinteren Bühnenrand auf den nächsten Auftritt – allerdings nicht ohne das Geschehen mit entsprechender Mimik oder auch mal einem Zwischenruf zu kommentieren.

Standing Ovations nach "The Time of My Life"

Und auch das Publikum war aufmerksam dabei, spendete Szenenbeifall und erhob sich zum jubelnden Schlussapplaus, als das Ensemble die letzte Szene mit dem Welthit „(I’ve Had) The Time of My Life“ aus dem Soundtrack von „Dirty Dancing“ ausklingen ließ. Was für eine bezaubernde Hommage an Memmingen, an das Publikum und das Landestheater Schwaben. Eine gehörige Portion Abschiedsschmerz auf beiden Seiten schwang dann mit, als sich schließlich auch die Intendantin, die Chefdramaturgin und die Bühnentechniker mit verbeugten.

Viele hatten sich die aufgefangenen Rosen ins Revers oder Haar gesteckt, als sie aus dem Theater kamen, um draußen noch persönlich Abschied zu nehmen vom einen oder der anderen. Gut gefüllt war der Theaterplatz dabei bis in die späten Abendstunden hinein. Und bei aller Wehmut war zu spüren, wie dankbar beide Seiten für diese außergewöhnlichen sechs gemeinsamen Mädler-Theaterjahre sind.