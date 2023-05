„Rock’n’Roll war eine Lebenseinstellung“

Die Musik der 70er und 80er war besser als heute, findet Roberto Dimitri Liapakis, Sänger der Heavy Metal Band „Mystic Prophecy“. Warum, erzählt er im Interviw.

Dominic Liapakis singt in der Heavy Metal Band „Mystic Prophecy“. Mit ihrem letzten Album erreichte die Band Platz 20 in den deutschen Charts. Nach Auftritten in vielen europäischen Ländern sowie in den USA, Japan und Brasilien spielt „Mystic Prophecy“ am Mittwochabend wieder in Memmingen, wo alles begann. Der 56-jährige Bandleader spricht über das Lebensgefühl des Rock’n’Roll und darüber, wann er die Musik gegen Bergschuhe austauschen würde.

Sind Sie auf den Auftritt am Abend gut vorbereitet?

Roberto Dimitri Liapakis: Wer probt, kann nichts (lacht). Wir proben selten, weil wir weit voneinander entfernt wohnen. Unser Schlagzeuger kommt aus Duisburg, die Gitarristen aus Böblingen und Aschaffenburg, unsere Basserin aus der Schweiz und ich aus Bad Grönenbach. Und wir haben alle normale Jobs und Familien. Aber wir sind jetzt schon so lange unterwegs, seit acht Jahren in der Konstellation, und wir sind super eingespielt. Jeder ist so professionell und lernt sein Zeug zuhause, da ist das kein Problem.

Sie haben schon in vielen Ländern Europas, in den USA, Japan oder Brasilien gespielt. Wie ist es, wieder in Memmingen aufzutreten?

Liapakis: Vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, war ich in Memmingen immer aufgeregt. Klar, das ist ja zuhause. Aber jetzt mittlerweile freue ich mich, dass ich hier spiele und so viele Bekannte und Freunde sehe.

Wie sind Sie zu Heavy Metal gekommen?

Liapakis: Ich war sechs Jahre alt, da ist mein Bruder mit einem Black Sabbath Album und einem Led Zeppelin Album nach Hause gekommen. Zuerst dachte ich: Das ist ja furchtbar. Aber nach drei, vier Mal hören war ich infiziert und bin es immer noch.

Am Anfang waren also Black Sabbath und Led Zeppelin. Welche Bands prägen seitdem Ihren eigenen Musikstil?

Liapakis: Bands wie Queen, ACDC, Iron Maiden, Aerosmith haben natürlich die Musik geprägt. Aber das sind Bands, die man nicht reproduzieren kann. Und wenn du es versuchst, kannst du sie nur gut nachmachen, aber das Original wird immer original bleiben.

Das heißt, Sie versuchen, sich nicht von anderen Musikern beeinflussen zu lassen?

Liapakis: Wir werden ja mit unserer Musik nicht das Rad neu erfinden. Wir fragen uns schon: Wie wollen wir klingen? Was „Mystic Prophecy“ ausmacht, ist, dass wir sehr traditionell sind, wir haben im Vordergrund Gitarre, Schlagzeug, aber bauen Melodien ein, die das Ganze so entschärfen, dass wir doch anders klingen als andere.

Wie klingt die Band denn?

Liapakis: Wenn du live spielst, kannst du nicht mit Maschinen alles glattbügeln. Das Mischpult ist ja keine Kläranlage. Da gehören eine gewisse Professionalität und auch Talent dazu. Und unsere Songs sind sehr eingängig. Die Leute kommen bei unseren Konzerten für zwei Stunden und wollen ihren Alltag vergessen. Es ist wichtig, dass die Fans nach der ersten Strophe mitsingen können. Die Kunst ist es, eingängige Songs zu schreiben, die trotzdem neu sind.

Wofür steht der Bandname „Mystic Prophecy“?

Liapakis: Ich habe die Band 1999 gegründet, also kurz vor der Jahrtausendwende. Die hat damals die Musik stark inspiriert. Der Name spielt auf die Weltuntergangs-Prophezeiungen an.

Mystic Prophecy gibt es schon seit fast 25 Jahren. Was hat sich in der Zeit verändert?

Liapakis: Viele der Fans sind weggebrochen, es sind ja nicht alle so crazy wie ich und sagen, ich höre mein Leben lang Heavy Metal. Aber es sind auch viele neue Fans dazugekommen. Die jungen Fans sind zwar nicht so euphorisch wie ihre Väter, weil die 70er und 80er, Rock’n’Roll, das war ja damals eine Lebenseinstellung. Das gibt es jetzt nicht mehr.

Was waren die schönsten Erlebnisse Ihrer Musikerzeit?

Liapakis: Ich hab jetzt 30 Jahre Musik mitgenommen, ich hab so viele schöne Sachen erlebt. Es gibt nichts Größeres, als seinen Traum wahr zu machen. Ich war in Städten und Ländern, habe so viele tolle Menschen kennengelernt, davon können andere nur träumen. Ich bin einer von Tausenden, der das Glück hatte, das zu machen. Das kann mir keiner nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr der Jüngste mit 56, aber wir nehmen alles mit, was uns Freude macht.

Was hat die Band noch geplant?

Liapakis: Das neue Album kommt am 19. Mai. Mittwochabend haben wir um 20 Uhr unsere erste Release-Show im Kaminwerk, die nächsten Tage sind wir in anderen deutschen Städten. Dann spielen wir in Spanien, in Finnland, in Griechenland und im Sommer auf ganz vielen Festivals in Deutschland. Und für nächstes Jahr planen wir eine große Tour durch ganz Europa.

Was machen Sie, wenn es mal nicht mehr läuft mit der Musik?

Liapakis: Gerade läuft es hervorragen. Solange unsere Fans uns noch unterstützen und die Musik hören wollen, machen wir weiter. Und wenn es mal so weit ist, dass wir spielen und es kommen keine Leute mehr, dann muss man über seinen Schatten springen und sagen: Jetzt ist Ende. Aber ich würde mir dann irgendwas anderes suchen, den Mount Everest besteigen oder Riesenmelonen züchten (lacht).

