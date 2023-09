Kalender "Memmingen in alten Bildern" ist da - und bietet Streifzüge durch die Stadt von einst

Der Kalender „Memmingen in alten Bildern“ für das Jahr 2024 liegt vor– inzwischen zum 21. Mal. Dabei erzählen die historischen Motive vom früheren Leben, von Wandel und einer Sensation vor mehr als 100 Jahren.

Wieso blickten am 24. Oktober 1912 die Memminger gebannt zum Himmel? Wie sah ein Werbefoto aus, mit dem sich einst ein Malerbetrieb gegen 16 Mitbewerber in der Stadt abheben wollte? Und: Warum gab es in Memmingen früher ein „St. Petersburg“? Antworten liefert mit historischen Fotografien der Kalender „Memmingen in alten Bildern“, der zum 21. Mal im Verlag von Utz Benkel erscheint. Bildtexte mit Fakten und Anekdoten hat dafür die stellvertretende Heimatpflegerin Sabine Streck verfasst. Die Motive stammen aus Sammlungen von Reinhard Heuß, Susanne Kaschke und Gertrud Stetter aus Memmingen, Wilhelm Denk aus Engetried, aus der Sammlung Forster, Eisenburg, und von Sabine Streck aus Buxheim.

Als ein Zeppelin über die Stadt flog

Das aufwendige Werbefoto des Malerbetriebs von Tobias Wassermann etwa aus dem Jahr 1912 ziert das Januar-Blatt. Dabei erfährt man, dass dort Memmingens bekannter Kunstmaler Josef Madlener eine Lehre als Dekorationsmaler absolviert hat. Ein sensationelles Ereignis zeigt die März-Aufnahme: Ein Zeppelin flog am 24. Oktober 1912 über die Stadt und zahlreiche Schaulustige hinweg.

Um 1900 war "St. Petersburg" in Memmingen

Das April-Motiv lenkt den Blick auf die Zeit um 1900 und von der Altstadt in Richtung Osten. Außer dem Fuggerbau am Schweizerberg ist zum Beispiel auch „St. Petersburg“ zu sehen: eine Gaststätte, die auch mit überdachtem Freisitz lockte. Einen malerische, jedoch nicht ganz realitätsgetreue Szene bietet der Mai: Denn der Betrachter schaut vom Rossmarkt um 1900 zur Herrenstraße auf einen Sonnenaufgang – in Richtung Norden.

Weitere Kalenderblätter zeigen statt der aktuellen Baustelle den etwa 100 Meter langen „Säulengang der Harmonie“. Diese Bezeichnung stammte von der gleichnamigen Gesellschaft aus dem gebildeten und gehobenen Bürgertum, die im Steuerhaus Räume anmietete und sich dort zu einem Lesezirkel zusammenfand.

Als Traditionsfest darf der Memminger Fischertag nicht fehlen

Vertreten sind außerdem zum Beispiel eine Szene des Fischertags, eine Ansicht des Hallhofs von 1905 mit vielen blühenden Kastanien und das Café Weinsigel im Jahr 1935, das sich vom modernen Kaffeehaus später zum „Garanten für gelungene Tanzabende“ und zur „Kontaktbörse für Singles und Suchende“ wandelte. Außerdem zeigt der Kalender, wie das Stadttheater vor mehr als 100 Jahren aussah – und zugleich die Kramerstraße in einer Zeit, in der sie als Hauptverkehrsachse durch die Stadt führte. Den Abschluss macht im Dezember eine schneebedeckte Memminger Dächerlandschaft aus dem Jahr 1931. Zusätzlich führt auf einem Extrablatt der Vergleich „Früher und Heute“ Veränderungen im Stadtbild vor Augen.

Der Kalender ist in Memminger Buchhandlungen erhältlich.