Karstadt in Memmingen: Was Kunden an dem Kaufhaus schätzen

Noch ist nicht entschieden, ob die Karstadt-Filiale am Westertorplatz in Memmingen schließen muss. Übernimmt ein Online-Händler die Häuser in kleineren Städten?

07.11.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Die Gerüchteküche brodelt, seit bekannt ist, dass Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren von der Insolvenz bedroht ist. Deshalb sollen, wie berichtet, über 40 seiner 131 Kaufhäuser geschlossen werden. Nun zeigt offensichtlich der Online-Händler buero.de aus Detmold Interesse an Dutzenden Filialen der kriselnden Kaufhauskette, besonders an Standorten in mittelgroßen Städten. Da könnte auch Memmingen darunter sein. Allerdings haben noch keine Gespräche mit dem Insolvenzverwalter stattgefunden. Die Kundinnen und Kunden jedenfalls würden „ihren“ Karstadt sehr vermissen, zeigt eine kleine Umfrage, die wir im Umfeld der Filiale am Westertorplatz gemacht haben.

"Internet verdrängt die Kaufhäuser"

Karoline Schleinkofer zum Beispiel fände es „einfach schrecklich“, wenn Karstadt in Memmingen schließen würde. Sie komme alle paar Wochen vom Land in die Stadt und gehe dann grundsätzlich zu Karstadt, erzählt sie. Dabei schätzt sie besonders, dass sie alles mögliche unter einem Dach findet und unkompliziert bummeln und einkaufen kann. „Es täte mir sehr, sehr leid, wenn das nicht mehr möglich wäre“, sagt sie. Siegfried Ulrich hat sich Gedanken gemacht, warum die Kaufhauskette so große Probleme hat: „Wir von der älteren Generation kaufen schon auch mal etwas im Internet, aber wir gehen trotzdem lieber bummeln“, stellt er fest. Junge Leute dagegen verrichteten alles „bequem von zu Hause aus“ im Internet, das verdränge die Kaufhäuser.

Für Marianne Hornung ist die Vorstellung, dass Karstadt schließen könnte, „furchtbar“. Weil man dort alles bekomme, was man brauche und weil das Geschäft zentral in der Stadt und nicht auf der grünen Wiese liege. „Ich gehe schon immer zu Karstadt“, sagt die Seniorin. Sie kauft dort kleine Elektrogeräte ebenso wie beispielsweise Kleidung. Sie habe eine Bekannte, die dort schon ihre Lehre gemacht habe und immer noch dort arbeite, erzählt sie. Und erinnert daran, dass man den Westertorplatz eigens für das Kaufhaus komplett umgebaut habe.

Auch jüngere Kundinnen wie Martina Stichler fänden es sehr schade, wenn es das bunt gemischte Angebot „von Klamotten bis zu Spielsachen“ nicht mehr gäbe. Die Memmingerin kauft öfter ein bei Karstadt und schätzt dabei auch das Parkhaus und die Parkplätze vor der Tür.

"Das macht mich sehr, sehr traurig"

Rainer Degen, der gerade die Batterie seiner Uhr hat wechseln lassen, ist schon Karstadtkunde, seit er vor über 40 Jahren nach Memmingen gezogen ist. Er kauft dort fast seine gesamte Kleidung und alles, was er „so braucht“, etwa für den Haushalt. Die drohende Schließung geht ihm richtiggehend nahe und macht ihn „sehr, sehr traurig“, sagt er.

