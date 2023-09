Keine Blaualgen mehr: Badeverbot ist aufgehoben

Das Gesundheitsamt Unterallgäu gibt Entwarnung für den Rothdachweiher in Babenhausen.

30.08.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Zwei gute Nachrichten gibt es für Babenhausen vor dem Wochenende: Erstens sollen die Temperaturen ab Freitag wieder deutlich über 20 Grad liegen. Und zweitens kann passend zum erneut wärmeren Wetter wieder im Rothdachweiher gebadet werden. Das Verbot, das dort seit knapp einer Woche galt, ist aufgehoben.

Giftige Blaualgen waren im Rothdachweiher Babenhausen entdeckt worden

Am vergangenen Donnerstag hatte das Gesundheitsamt Unterallgäu die Marktgemeinde Babenhausen darüber informiert, dass das Baden im Rothdachweiher ab sofort auf unbestimmte Zeit nicht erlaubt werden kann. Grund dafür waren giftige Blaualgen, die in dem EU-Gewässer entdeckt worden waren.

Dabei handelt es sich um Cyanobakterien, die geringer Menge in praktisch in jedem Gewässer vorkommen. Zur Gefahr werden sie, wenn sie sich stark verbreiten, und Giftstoffe bilden. Denn diese sind in höherer Konzentration gefährlich für Mensch und Tier.

Gesundheitsamt Unterallgäu hatte See am Dienstag erneut untersucht

Am Rothdachweiher hatten sich die Bakterien in den vergangenen Jahren immer wieder mal stark vermehrt, teilweise dauerte es Wochen, bis wieder im See gebadet werden durfte. Diesmal dauerte der Spuk nur wenige Tage. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt den See erneut untersucht und keine sichtbaren Blaualgen mehr festgestellt. Damit konnte das Badeverbot am Mittwochvormittag wieder aufgehoben werden, wie die Gemeinde jetzt mitgeteilt hat.