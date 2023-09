Kindergarten: Memmingen vergibt Plätze jetzt nach Punktesystem

Kita-Plätze sind Mangelware in Memmingen. Um die Vergabe der Plätze möglichst gerecht und transparent zu regeln, wird ein digitales Verfahren eingeführt.

23.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wie in so vielen Städten sind Kindergartenplätze auch in Memmingen Mangelware. So konnte das Kita-Amt zu Beginn des Kindergartenjahres im September etwa 45 Mädchen und Buben keinen Platz in einer städtischen oder von der Stadt verwalteten Kindertagesstätte zuteilen. Verantwortlich für die Misere sind vor allem zwei Dinge, wie Jörg Haldenmayr in der jüngsten Sitzung des Memminger Sozialausschusses berichtete. Laut dem Leiter des Referats Familie, Jugend und Soziales steigt die Einwohnerzahl der Stadt stetig – zuletzt sogar sprunghaft. So sei beispielsweise die Zahl der Dreijährigen von 2022 auf 2023 um etwa 100 angewachsen. Darüber hinaus könnten wegen des Fachkräftemangels nicht alle Stelle in den von der Stadt verwalteten Kitas besetzt werden.

