Klaus Holetschek neuer Chef der CSU-Landtagsfraktion: Das bietet Chancen fürs Allgäu

Der Memminger Klaus Holetschek kann jetzt in seiner neuen Funktion viel für das Allgäu bewirken. Er steht aber auch vor einer schwierigen Gratwanderung.

10.10.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Ein Allgäuer übernimmt eine Schlüsselrolle in der bayerischen Landespolitik: Klaus Holetschek wurde am Dienstagmittag zum neuen Chef der CSU-Landtagsfraktion gewählt. Das Gesundheitsministerium, das er in stürmischen Zeiten mit Corona-Pandemie und Krankenhaus-Reform führte, gibt der gelernte Jurist nach knapp drei Jahren wieder ab. In dieser Zeit hat er sich häufig als Gegenspieler von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) präsentiert und damit geliefert, was Ministerpräsident Markus Söder von seinen Ministerinnen und Ministern erwartet: Präsenz auch auf der Berliner Bühne.

