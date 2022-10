Kriegergedächtniskapelle in Attenhausen ist jetzt ein Denkmal

Das Landesamt für Denkmalpflege nimmt das Bauwerk aus dem 1950er Jahren in seine Liste auf. Wer die Kapelle erbaut hat und was sie so besonders macht.

30.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am östlichen Rand der Durchgangsstraße von Attenhausen ( Unterallgäu), am Abzweig nach Sontheim, befindet sich seit 70 Jahren eine Kriegergedächtniskapelle für die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges. Wegen ihrer „geschichtlichen, künstlerischen und volkskundlichen Bedeutung“ ist sie nun zum Denkmal erhoben worden Der Attenhauser Bürger Andreas Blank hatte aufgrund einer geplanten Neugestaltung der Verkehrssituation um die Kriegergedächtniskapelle das Landesamt für Denkmalpflege angesprochen, damit das Bauwerk dabei keinen Schaden nimmt. Die Beurteilung kam von Dr. Eva Maier.

Heimatvertriebene haben sich an Kosten beteiligt

Eingeweiht wurde die Kapelle im Jahr 1951. Sie wurde damals als bleibendes Mahnmal an den Krieg aus Mitteln des Dorfes und von Heimatvertriebenen auf einem spitz zulaufenden Platz erbaut, auf dem zwei kräftige Linden standen.

Mit einem Bischof und Dorfpfarrer Johann Albertshofer wurde 1951 die Kapelle geweiht. Bürgermeister Anton Huber (rechts) sprach die Laudatio. Die Kriegergedächtniskapelle wurde zwischen den schon kräftigen Linden gebaut. Bild: Archiv Blank

Laut Dr. Eva Maier vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat die Kapelle eine besondere geschichtliche und künstlerische Bedeutung für die Gemeinde Sontheim und Attenhausen. Sie setze an der Straße „einen markanten Akzent“, heißt es in ihrer schriftlichen Beurteilung. Das Gebäude sei im Wesentlichen unverändert bis heute, stellt sie fest. Entworfen hat es Architekt und Regierungsbaumeister Willy Hornung, der auch den Pfarrhof in Attenhausen mit seinen markanten Zwiebeltürmen, die Leichenhalle und den Dorfbrunnen geplant hat. Hornung habe in dieser Zeit viele Sakralbauten in Süddeutschland geschaffen, berichtet Maier.

Hornungs zylindrischer Kapellenbau verfügt über ein Kegeldach, dem ein Glockendachreiter oben aufsitzt. Zwei kleine, runde Fenster erhellen das Innere. Angeschlossen ist ein kleiner Kapelleneingang mit einem Rundbogenportal. In diesen Vorbau sind Rotmarmortafeln eingelassen, die an Gefallene und Vertriebene erinnern. Alle Marmorarbeiten fertigte damals der Steinmetzbetrieb von Josef Hohl in Ottobeuren. Im Inneren zeigt die Draperiemalerei von Otto Pöppel Figurendarstellungen. Auffallend sei in der Mensa die abgebildete Schutzmantelmadonna, zu deren Füßen eine Mutter, ein Kind und ein alter Mann knien, hebt Expertin Maier hervor. Flankiert wird es mit spiegelbildlich angeordneten Kriegern, die Waffen tragen. Darüber schweben Engel mit Lorbeerzweigen.

Die Schutzmantelmadonna hat Otto Pöppel geschaffen. Bild: Josef Diebolder

Persönliche Verbindung zu Regierungsbaumeister Willy Hornung

Der damalige Bürgermeister und Landwirt Anton Huber hat sich laut Maier damals „in Kunstkreisen bewegt“ und so einen freundschaftlichen Kontakt zu Kirchenbau-Architekt Willy Hornung gepflegt. So sei Attenhausen zu diesem Baumeister für das „gehobene Gebäude mit dem markanten Dachaufbau“ gekommen. Für Maier ist „es ein anspruchsvoll gestaltetes Erinnerungsmal jener Zeit“. Zumal es in seiner Funktion und künstlerischen Ausstattung vollständig erhalten sei, erhöhe sich sein Zeugniswert im Baustil der modernen Architekturauffassung der 1950er Jahre.

Lesen Sie auch

Der neue Jesus ist ein alter Bekannter in Waal Passionsspiel in Waal

Noch heute wird jedes Jahr zum Veteranentag in der Kapelle ein Festakt gehalten. Zur Weihnachtszeit erleuchtet ein Baum das Innere des nun denkmalgeschützen Bauwerks.