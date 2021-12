Krippenfiguren aufwendig restauriert

Das Ergebnis ist ab dem dritten Adventssonntag in der Wallfahrtskirche Maria Steinbach zu sehen. Warum die Restauratorin von besonderer Qualität spricht.

08.12.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Sie sind rund 250 Jahre alt und erzählen eigentlich „nur“ die Geschichte der Geburt Jesu. Und doch entführen die 27 neapolitanischen Krippenfiguren, die nach einer aufwändigen Restaurierung mit Gesamtkosten von etwa 6000 Euro nun in der Wallfahrtskirche Maria Steinbach ab dem 3. Adventsonntag ausgestellt sind, ihre ganz eigene Geschichte.

Aber der Reihe nach: Aus dem Nachlass eines Kunstsammlers erhielt die Wallfahrtskirche Maria Steinbach 1999 eine Neapolitanische Weihnachtskrippe. Diese stellte sich als kunsthistorischer Schatz aus dem 18. Jahrhundert heraus, die in Neapel entstand, von einer deutschen Sammlerin in einem Franziskanerkloster bei Neapel erworben wurde und über München und Laupheim schließlich ins Eigentum der katholischen Kirchenstiftung Maria Steinbach ins Unterallgäu gelangte.

Krippenfiguren repräsentieren nicht nur eine bibelhistorische Bedeutung, sondern spiegeln vor allem die Zeit und das Zeitgeschehen ihrer Entstehung. Im Falle dieser Neapolitanischen Krippe ist es das Leben des neapolitanischen Volkes um 1770. Und das erscheint zuerst nicht sehr spektakulär.

Figuren ziehen einen in den Bann

Befasst man sich näher mit den bunt gekleideten rund 30 bis 50 Zentimeter hohen Figuren, so ist man schnell in ihren Bann gezogen und staunt über die aufwändige und filigrane Verarbeitung, sowie die detailverliebte Gestaltung der einzelnen Figuren: Köpfe aus Terrakotta modelliert, Augen aus mundgeblasenem Glas, Gliedmaßen aus geschnitztem Holz, Körper aus Draht geformt und mit Werg umwickelt und Kleidung aus Seide und Seidentaft mit Borten, Fransen, (Klöppel-)Spitzen umrandet und mit Pailletten und Kantillen bestickt. Die Kleidungsstücke sind mit Draht versteift, um der Kleidung eine wallende Form zu geben. So etwa bei Maria, die Holzsandalen mit Lederriemen trägt und einen Schleier aus naturweißer Tüllspitze, der mit einem Blütenmuster verziert ist.

Lesen Sie auch

Orgelmusik Gabler-Orgel in Maria Steinbach klingt wieder prächtig

Doch nicht nur die „Hauptdarsteller“ Josef, Maria und das Kind, sondern auch andere Figuren, wie etwa ein schwarzer Pferdeführer mit Seiden-Pumphose, goldbestickter Weste mit weiten Prachtärmeln oder eine Magd in ihrem Kleid aus Baumwollbatist, mit Klöppelspitze eingefassten und Borte besetzten Mieder, sowie der hellblauen Seiden-Schürze mit Rüschenborte und Unterrock, sind nobel ausgestattet. „Und die Kleidung ist überwiegend original und von ganz besonderer Qualität. Nur wenige Kleidungsstücke wurden im 19. Jh. erneuert“, erklärt Restauratorin Laura Klama aus Waal. Die Expertin hat das Restaurierungskonzept für die Bekleidung erstellt und dieses ausgeführt.

So ging der Restaurator aus Kirchheim vor

Das Restaurieren der Figuren oblag dem Restaurator Ernst Striebel aus Kirchheim. Dabei wurde aufliegender Staub entfernt, Fehlstellen in den Stoffen mit passend gefärbten Stoffen unterlegt und mit Spannstichen gesichert, besonders fragile Stellen zusätzlich in farblich passende Crepeline (feine Seidegaze) oder Nylontüll eingenäht, Kleidung mit Pongéseide unterlegt, Risse mit Haspelseide genäht, Stockflecken mit Ethanol behandelt, Rüschen ersetzt, Ärmelmanschetten, Turbane, Krönchen, Schuhe, Taschen und Eimer repariert, Lederteile mit Pflegebalsam eingepinselt oder mit Acrylkleber befestigt und nicht zuletzt faltige Seide mit „Kalten Wickeln“ geglättet.

Vom blinden Hirten bis zur Königin

Nun sind alle Figuren frisch rausgeputzt und das Äußere und die Darstellung der Figuren ermöglicht es, dass jede ihre ganz eigene Geschichte erzählt – etwa der lauschende blinde Hirte, dessen weiße Weste am Rücken als Kennzeichen seiner Erblindung rot gefärbt ist oder die Königin. Sie repräsentiert die bunte Vielfalt der Krippenlandschaft mit schwarzen und weißen Frauen und Männern und allerlei Tieren. Neben Ochs und Esel, Schafen und Lämmern, Gans, Ziege, Hase und Widder sind da natürlich Maria und Josef mit dem Jesuskind, Hirten und Engel, Mägde und Diener sowie die heiligen drei Könige.

Lesen Sie auch: Weihnachtslädle in Memmingen hat nun Kunden in aller Welt