Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

FDP: Franz Josef Pschierer über seine Ziele und seine Chancen auf eine Wiederwahl nach dem Wechsel von der CSU zu den Liberalen.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Nach knapp 30 Jahren gehen Sie erstmals nicht mehr für die CSU ins Rennen. Warum streben sie nun mithilfe der FDP erneut den Einzug in den Landtag an?

Pschierer: Für den Wechsel, der mir nicht leicht gefallen ist, gibt es politische aber auch zutiefst persönliche Gründe. Ich schätze klare Optionen. Die FDP steht für Freiheit, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und die urbayerische Maxime Leben und leben lassen. Wir brauchen solide Finanzen statt ständig neuer Schulden, die die Inflation anheizen und den kommenden Generationen schwere Lasten aufbürden. Wir brauchen eine Politik, die weiß, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften kommt. Für diese Positionen steht die FDP klar und unmissverständlich.

Welche Ziele haben Sie für den Stimmkreis Memmingen, die Sie mit der CSU so nicht umsetzen könnten?

Pschierer: Ein Abgeordneter hat unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit die Interessen seiner Region zu vertreten und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, für die Kommunalpolitik und die Unternehmen und das Ehrenamt zu sein. Ziele und Aufgaben gibt es genügend. Das beginnt beim Einsatz für den Neubau des Klinikums Memmingen und die zeitgleiche Erarbeitung eines schlüssigen Gesamtkonzepts für das alte Klinikareal. Ich will mich starkmachen für eine höchstmögliche Förderung für die Sanierung der Schulen, die Stärkung des Berufsschulstandortes Memmingen und den Ausbau der Kooperation mit der Hochschule Kempten beim Schwerpunkt „autonomes Fahren“. Bei der Infrastruktur ist die zügige Elektrifizierung der Bahnstrecke Neu-Um-Memmingen-Kempten wichtig. Mit allen Beteiligten sollten wir zeitnah auf die Frage eines direkten Anschlusses des Airports an die A96 diskutieren.

Bei der Landtagswahl 2018 kam der FDP-Kandidat auf lediglich 4,4 Prozent. Welche Chancen rechnen Sie sich aus, dass es mit einem Mandat klappt?

Pschierer: Ich bin überzeugt, dass das Rennen noch lange nicht gelaufen ist. Viele Menschen, gerade im bürgerlichen Lager, sind zutiefst verunsichert und wissen derzeit noch nicht, ob sie zur Wahl gehen und wen sie wählen wollen. Gerade diese Menschen möchte ich ansprechen und überzeugen, dass es wichtig ist, eine „liberale“ Stimme im Landtag zu haben. Von Umfragen lasse ich mich nicht entmutigen. Ich sehe gute Chancen, dass die FDP den Sprung ins Maximilianeum wieder schafft.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Pschierer: Auf meinen Wahlplakaten steht zu meiner Person „Mutig - erfahren - bürgernah“ und so bin ich auch. Mutig, um auch einmal klar und deutlich Position zu beziehen. Ich war vor meinem Wechsel in die Politik in leitender Position in der freien Wirtschaft und konnte in der Kommunal- und Landespolitik wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich sehe mich als bürgernah, weil für mich die Sorgen und Nöte der Menschen, aber auch ihre Ideen und Anregungen unabhängig von ihrer politischen Orientierung im Mittelpunkt stehen. Als Präsident des ASM schätze und unterstütze ich aus Überzeugung die ehrenamtliche Arbeit in unseren Vereinen, sei es bei der Musik, beim Sport, bei der Feuerwehr sowie im sozialen und kulturellen Bereich.

Zur Person: Franz Josef Pschierer (67) Der Direktkandidat der FDP ist seit 1994 Mitglied des Bayerischen Landtags. Im September 2022 wechselte er von der CSU- zur FDP-Fraktion. Pschierer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Bis zu seinem Eintritt in die Politik war er stellvertretender Chefredakteur im Handwerkerverlagshaus Holzmann in Bad Wörishofen. Er wohnt in Mindelheim. Seine Hobbys sind Posaune, Bergwandern und Tennis. Zu seinen politischen Zielen zählt Pschierer etwa den Einsatz für den Neubau des Klinkums Memmingen, eine höchstmögliche Förderung für Schulen und einen direkten Anschluss des Allgäu Airports an die A96.