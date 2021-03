Dieses Großprojekt plant die Lebenshilfe in Memmingen

Neben dem „Förderzentrum Notkerschule“ in Memmingen sollen ein Kinderhaus sowie eine Wohn- und Tageseinrichtung für behinderte Menschen entstehen.

Die „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Memmingen-Unterallgäu“ möchte neben ihrem „Förderzentrum Notker-Schule“ an der Stadtweiherstraße weitere Gebäude errichten. Angestrebt werden ein neues Kinderhaus sowie eine Wohn- und Tageseinrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung. Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts ist eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans „Schulzentrum West“, der bislang den Bau einer Wohn- und Tageseinrichtung an dieser Stelle nicht zulässt. Letztlich waren die Mitglieder des Bauausschusses von den Plänen der Lebenshilfe mehr als angetan und stimmten geschlossen für die nötige Bebauungsplanänderung.

Wie die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Memmingen-Unterallgäu, Katharina Sinz, im Gespräch mit der MZ erläutert, befindet sich die Planung des Projekts noch in einer frühen Phase. „Es gibt zwar einen ersten Entwurf“, sagt Sinz, „aber da können sich noch Veränderungen ergeben.“

Erste integrative Kinderkrippe der Lebenshilfe in Memmingen

Folgendes würde die Lebenshilfe gerne auf dem großen Gartengrundstück gleich neben dem Förderzentrum bauen: In das neue Kinderhaus sollen einmal die bereits bestehenden beiden Gruppen der „Schulvorbereitenden Einrichtung“ umziehen. Zusätzlich soll eine weitere integrative Kindergartengruppe ins Leben gerufen werden, die Buben und Mädchen mit und ohne Behinderung besuchen. Bislang gibt es nur eine derartige Gruppe. Darüber hinaus soll eine integrative Kinderkrippe für Buben und Mädchen unter drei Jahren im Kinderhaus eingerichtet werden. Ein derartiges Angebot gab es bisher nicht im „Heilpädagogischen Kindergarten“ der Lebenshilfe in Memmingen. In der Ausschusssitzung erläuterte der Leiter des Stadtplanungsamts, Uwe Weißfloch, die Grundzüge des Vorhabens der Lebenshilfe. Nach seinen Worten werde der Bildungsstandort Memmingen durch diese modernen pädagogischen Angebote weiter ergänzt.

Was die geplante Wohn- und Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung anbelangt, berichtete Weißfloch, dass diese als Ersatzbau für eine Einrichtung der Lebenshilfe in der Prinzingstraße 2a dienen werde. „Diese Räume erfüllen nicht mehr die gesetzlich geforderten Standards bei gemeinschaftlichem Wohnen“, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführerin Sinz gegenüber der MZ. Eine Auflage sei zum Beispiel, dass jedes Zimmer einen direkten Zugang zu einem Sanitärraum haben müsse. „Wir möchten im Neubau erreichen, dass möglichst jeder Bewohner sein eigenes Bad hat.“ In der geplanten Einrichtung sollen einmal etwa 30 Personen wohnen können. Die angedachte Tageseinrichtung ist ebenfalls auf rund 30 Personen ausgelegt.

Generationsübergreifendes Zentrum

Laut Weißfloch wird das Angebot der Lebenshilfe an der Stadtweiherstraße durch den Bau einer Wohn- und Tageseinrichtung für Menschen mit Behinderung sehr gut ergänzt. „Der Standort wird auf diese Weise zu einem generationenübergreifenden Förderzentrum erweitert.“ Oberbürgermeister Manfred Schilder bezeichnete die Pläne der Lebenshilfe als „absolut sinnvoll und zielführend“, weil sich die geplanten und bestehenden Angebote der Lebenshilfe sehr gut ergänzen würden. Auch SPD-Stadträtin und Vorsitzende des Memminger Behindertenbeirats, Verena Gotzes, war von dem Vorhaben begeistert: „Das ist eine sehr gute Sache.“

Was die voraussichtlichen Kosten für die Neubauten anbelangt, kann laut Sinz zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Wann die ersten Bagger auf dem Gelände an der Stadtweiherstraße anrücken, ist nach ihren Worten ebenfalls noch offen. „Wir hoffen, dass die Bauarbeiten im Laufe des kommenden Jahres beginnen können.“