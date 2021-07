Eine schier unendliche Straßenbau-Geschichte neigt sich dem Ende zu: Die Verbindung zwischen Memmingen und Kronburg soll neu gebaut werden. Wann es soweit ist.

12.07.2021 | Stand: 20:12 Uhr

"Ein Jahrhundertthema kommt endlich vom Tisch!" Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder war die Erleichterung anzusehen, als er am Montagabend im Stadtrat unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" den Neubau der so genannten Hurrentrasse zwischen dem Memminger Stadtteil Dickenreishausen und dem Kronburger Ortsteil Illerbeuren verkündete. Bisher war der immer an der ablehnenden Haltung einiger Grundstückseigentümer gescheitert - es fehlte also die nötige Fläche.