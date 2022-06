Max Kühner holt Großen Preis von Babenhausen

Ein hochklassiges Springturnier mit vielen Höhepunkten: Warum der Stadionsprecher die Zuschauer begeistert.

14.06.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Wir schreiben das Jahr 1989: Ein begabter 15-jähriger Nachwuchsreiter aus München startet zum ersten Mal bei einem Springturnier in Babenhausen. In den folgenden Jahren erwirbt er das goldene Reitabzeichen und landet im Bundeskader der Jungen Reiter. Schon bald erreicht er nationale und internationale Erfolge im Springsport, macht das anfängliche Hobby zum Beruf und trainiert erfolgreich junge talentierte Springpferde. Für drei Jahre wird er zum Sprecher der weltweiten Interessen aller Springreiter im Jumping Comitee der FEI gewählt. Aktuell steht er auf Platz 14 der Weltrangliste. 33 Jahre nach seinem ersten Auftritt in Babenhausen wurde er am vergangenen Sonntag als Champion des Großen Preises von Babenhausen gefeiert. Bei einer S***-Prüfung erreichte er im Stechen mit seinem Wallach „EIC Julius Cäsar“ den 1. Platz und mit dem Hengst „EIC Caleo“ Rang 3.

Riesige organisatorische Aufgabe für den Reitverein Babenhausen

Aber nicht nur die Reiterinnen und Reiter sahen sich teils hohen Hindernissen gegenüber. Auch für den Reitverein Babenhausen bedeutete das fünftägige Turnier eine riesige organisatorische Aufgabe mit wochenlanger Planungsarbeit. Vorstand Thomas Escher und sein Team hatten 31 Springprüfungen vor sich, auf den Starterlisten standen insgesamt 1100 Reiterinnen und Reiter aus zehn Nationen mit 800 Pferden. So waren die über 100 Helferinnen und Helfer tagelang im Dauereinsatz, um beste Bedingungen für Pferd, Reiter und die Zuschauer zu bieten. Neben dem Turnierbetrieb war der neue Sandplatz im Reitstadion durch Schirmherr Staatsminister a.D. Josef Miller eingeweiht worden, ein Gottesdienst wurde gefeiert, eine Reiterparty war zu organisieren und die Würdigung des 65-jährigen Bestehens des Reitvereins stand auf dem Programm.

Von jeher legt der Babenhauser Reitverein großen Wert auf die Jugendarbeit und die Förderung von Talenten. Folgerichtig standen in der Turnierausschreibung auch Springprüfungen der Klassen E bis L. So wurden einige Prüfungen im Rahmen der „Bavarian Future Tour“ und der „Bayern Kids Cup Tour“ angeboten.

Viele bekannte Springreiter in Babenhausen am Start

Die jungen Reiterinnen und Reiter standen den älteren Teilnehmenden in nichts nach. Mit großem Einsatz und häufig strahlenden Gesichtern konnten sie sich über eine Platzierung freuen oder bei der Siegerehrung die erhoffte Schleife abholen. In den höheren Springprüfungen waren viele Bekannte der Springreiterszene vertreten. Bei einer Springprüfung der Klasse S* siegte Lea Sophia Gut mit einem fehlerfreien Ritt und Bestzeit mit dem neunjährigen Holsteiner Hengst „Con Calma“. Eine Springprüfung der Klasse S** mit einem Geldpreis des Autohauses Reisacher gewann erneut Max Kühner, der sich gleich auch noch den 2. Platz sicherte. Bei einer weiteren Springprüfung der Klasse S** als Qualifikation für das Bayern Championat hatte Stefanie Paul auf „Cheeky Charly“ die Nase vorn. Lokalmatador Edwin Schmuck bewies beim Finale mit einem vierten und sechsten Platz in der S***-Prüfung seine Ausnahmestellung in der Region. Diese Prüfung war mit einem Geldpreis der Firma Bock Recycling Babenhausen mit 10.000 Euro hoch dotiert. Schmuck konnte auch in weiteren Prüfungen sehr gute Platzierungen erreichen.

Über 2000 Besucher im Babenhauser Reitstadion

Deutlich über 2000 Besucher nahmen an den Turniertagen Platz auf der Tribüne des Reitstadions und erlebten spannenden Springsport. Großen Anteil an einer informativen und unterhaltsamen Zeit bei den Prüfungen hatte Stadionsprecher Dr. Philipp Girl. Der 30-jährige ehemalige Dressurreiter ist im Hauptberuf Offizier bei der Bundeswehr und arbeitet als Mikrobiologe in München. Girl verstand es blendend, Pferd und Reiter ins rechte Licht zu rücken, die Zuschauer aktuell zu informieren und eine anfeuernde Stadionatmosphäre zu schaffen. Das Naturtalent war ein Glücksgriff des Veranstalters und zuletzt auch bei der „Pferd International“ in München im Einsatz. Thomas Escher und seine Stellvertreterin Ute Thater dankten am Turnierende insbesondere ihrem Team, allen Sponsoren und den Memminger Johannitern für die tolle Unterstützung.

Die Babenhauser haben allerdings nur wenig Zeit zum Verschnaufen: Bereits in zwei Wochen steht das nächste Turnier an. Für den sympathischen Champion Max Kühner geht es mit seinem Erfolgspferd „Elektric Blue“ bereits dieses Wochenende weiter nach Stockholm. Anschließend stehen die großen Turniere in Aachen und Monaco auf dem Programm. „Die Bedingungen für Pferd und Reiter sind in Babenhausen fantastisch. Ich komme gerne wieder“, sagte Kühner bei der Siegerehrung unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer: ein Ritterschlag für den Veranstalter.