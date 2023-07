Mehr Sicherheit am Schulzentrum in dieser Unterallgäuer Kommune

Rund eineinhalb Jahre lang war die Ortsdurchfahrt von Babenhausen in Richtung Weinried eine Großbaustelle. Jetzt sind die Arbeiten im Fuggermarkt abgeschlossen.

10.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig.“ Babenhausens Pfarrer Thomas Brom zitierte bei der offiziellen Freigabe der ausgebauten Ortsdurchfahrt MN8 samt Neubau eines Rad- und Gehwegs den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain. Auf diese letzte Minute komme es oft an. Bei den Bauarbeiten an der Kreisstraße im Fuggermarkt gab es viele solcher letzter Minuten. Und dennoch war es freilich ein Projekt, bei dem es nicht um Minuten ging, denn aufgeteilt in drei Abschnitte wurde letztlich eineinhalb Jahre gebaut, geplant noch viel länger.

Invesition in die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Die Verantwortlichen von Landkreis und Gemeinde sprachen von einer „Investition in die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“. Brom, selbst als Religionslehrer am Schulzentrum tätig, lobte die Neuerungen an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Marktgemeinde.

Das Schulzentrum hat eine große Bedeutung für Babenhausen

Das Schulzentrum hat mit seinen 1300 Kindern und Jugendlichen sowie gut 150 Lehrerinnen und Lehrern eine große Bedeutung in und um Babenhausen. „Die jetzige Situation bringt eine große Verbesserung für alle“, sagte Bürgermeister Otto Göppel.

Der Beschluss für die Baumaßnahme wurde im Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistages bereits im November 2020 gefasst, im August 2021 rollten die Bagger an. Es war für Babenhausen neben der „Spange“ zwischen der Bundesstraße B300 und der Staatsstraße 2020 am anderen Ende der Ortschaft eines der größten Straßenbauprojekte in den vergangenen Jahren. Eines, das aber auch viele Einschränkungen mit sich brachte.

Für Anwohnerinnen und Anwohner genauso wie für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und den Durchgangsverkehr in Richtung Oberschönegg.

Über den ersten Bauabschnitt in Babenhausen

Der erste Bauabschnitt reichte von der Lindenkreuzung an der Krumbacher Straße bis zur Tiroler Straße, anschließend wurde von dort weiter bis zum Parkplatz des Schulzentrums gebaut. Der letzte Bauabschnitt erstreckte bis zum südlichen Ortsausgang. Insgesamt wurde die Kreisstraße auf einer Länge von 700 Metern ausgebaut und auf eine Breite von 6,50 Meter vergrößert.

Eine zusätzliche Mittelinsel wurde als Überquerungshilfe zu den Schulen errichtet, neu aufgebracht hatte man den Zebrastreifen im Bereich des Fuggerschlosses. Göppel sprach zudem von einer Verbesserung der Parkplatzsituation beim Kreisseniorenheim St. Andreas.

Das sagt Landrat Alex Eder zur Maßnahme in Babenhausen

Landrat Alex Eder betonte, dass der Straßenbau komplex sei. „Da wird nicht nur von A nach B gebaut. Es steckt viel mehr dahinter. In Babenhausen waren ein Altenheim, ein Schulzentrum, bestehende Rad- und Wanderwege zu berücksichtigen, dazu auch diverse Leitungen im Untergrund.“

Im Zuge der Arbeiten hat der Markt Babenhausen die Kanal- und Wasserleitungen erneuert, den Hochwasserschutz an der Lindenkreuzung verbessert, Gehwege, Bushaltestellen und einen Teil der einmündenden Tiroler Straße ausgebaut sowie Parkplätze und Verkehrsübungsplatz bei den Sport- und Schulanlagen in Schuss gebracht.

Jugendliche der Real- und Mittelschule gestalten Feierstunde

Neben zahlreicher Grußworte gestalten Jugendliche der Real- und Mittelschule unter der Leitung von Sandra Kalischek und Rainer Wörz die Feierstunde. Die Gesamtkosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt liegen bei rund 2,3 Millionen Euro. Der Landkreis trägt davon rund 1,1 Millionen Euro, der Rest bleibt der Gemeinde. Allerdings hat die Regierung von Schwaben einen Zuschuss von 50 Prozent der förderfähigen Kosten bewilligt.

Über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ werden von den zusätzlich gut 400.000 Euro für den Neubau des Rad- und Gehwegs sogar 80 Prozent erstattet. Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel sagte: „Die Förderung macht es für uns nun einigermaßen erträglich.“