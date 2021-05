Memmingen: Aus Abrisskandidat wird kultureller Leuchtturm

In den 1980er Jahren gab es hartnäckige Befürworter – und erbitterte Gegner – einer Sanierung des Antonierhauses in Memmingen. Seit 25 Jahren erstrahlt es in neuem Glanz.

21.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die beiden bedeutendsten Museen der Stadt Memmingen teilen in der Pandemie nicht nur das Schicksal, dass ihre Schätze vor Besucheraugen verborgen bleiben müssen. Auch die geplanten Festakte zu ihren Jubiläen fielen coronabedingt ins Wasser: Die Mewo-Kunsthalle konnte im Herbst ihr Zehnjähriges nicht groß begehen; das Antonierhaus mit dem Strigel- und dem Antoniter-Museum und der Stadtbibliothek darf am Pfingstsonntag nicht zu einer Feier zum 25-jährigen Bestehen einladen. Gewürdigt wird dieses Ereignis nun mit kleinen Filmen, die ab heute für jeden frei zugänglich im Innenhof des Antonierhauses gezeigt werden.