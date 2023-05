Wegen Ikarus-Wochenende Memminger Hotels ausgebucht

Memmingen hat am Pfingstwochenende keine Kapazitäten mehr für Tagesgäste. Der Grund: Ikarus-Besucher haben die Hotels ausgebucht - teilweise schon seit Monaten.

25.05.2023 | Stand: 20:49 Uhr

Die Technobeats dröhnen bis in die frühen Morgenstunden über das Gelände. Und nach stundenlangem Feiern heißt es dann irgendwann: Ab in’s Zelt oder den Wohnwagen. Das Camping-Gefühl gehört bei vielen Festival-Besuchern traditionell dazu. Für einige Gäste des Ikarus-Festivals, das vom 26. bis 29. Mai in Memmingerberg stattfindet, darf es dieses Jahr aber anscheinend eine luxuriösere Variante sein: Eine Hotelübernachtung.

„Wir haben dieses Pfingstwochenende außergewöhnlich viele Buchungen“, sagt Engelkeller-Geschäftsführer Marcel Petermann. Die Buchungsauffälligkeiten lassen laut Petermann darauf schließen, dass 80 bis 90 Prozent der Gäste Ikarus-Besucher sind. „Das überrascht mich. Wir haben immerhin eine gewisse Distanz zum Festivalgelände“, findet Petermann.

Das Personal im Hotel „Weißes Ross“ ist die Ikarus-Buchungszahlen laut Patrick Leichtl dagegen schon gewöhnt: „Wie vergangenes Jahr sind am Wochenende ausschließlich Festival-Besucher zu Gast“, sagt der Geschäftsführer, „wir haben keine Tagesgäste“. Trotzdem wundert sich Leichtl jedes Jahr wieder: „Ein Hotelzimmer ist nicht die billigste Variante, um während des Ikarus in Memmingen unterzukommen.“ Aber er freue sich, schon seit Anfang des Jahres sei das Weiße Ross am Festival–Wochenende ausgebucht gewesen. „Vielleicht spielt das Wetter eine Rolle?“, mutmaßt Leichtl.

Vergangenes Jahr sorgten starke Unwetter dafür, dass das Festival-Gelände am Allgäu Airport überwiegend aus Schlamm bestand. Bislang soll das Wochenende zwar regenfrei bleiben. Doch das Risiko eines Deja-Vu möchten einige Ikarus-Gäste womöglich nicht eingehen. Erwartet werden heuer mehrere zehntausend Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland – einige von ihnen werden in Hotels übernachten. Sandy Christ von „Drexel Parkhotel“ gibt an, dass etwa 80 Prozent der Buchungen am Wochenende auf Ikarus-Besucher zurückgehen. Im Hotel „Weber am Bach“ gibt es auf Nachfrage der Redaktion am Wochenende nur zwei Privatpersonen, die nicht mit dem Festival in Verbindung stehen.

„Die Häuser sind alle ausgebucht“, fasst Doreen Seeberger zusammen. Sie ist Leiterin des Tourismusamtes Memmingen. Manche Festival-Gäste hätten schon lange im Voraus gruppenweise gebucht. „Die Pfingst- und Radgäste buchen lieber spontan und wetterabhängig. Die bleiben nun auf der Strecke.“ Als Grund für die vielen Ikarus-Gäste vermutet Seeberger unter anderem die Bedingungen des Camping-Tickets: „Man kann den Campingplatz am Flughafen nur nutzen, wenn man ein Drei-Tages-Ticket hat. Alle Gäste, die nur für einen oder zwei Tage kommen, weichen demnach auf umliegende Hotels aus.“

