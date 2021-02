Ein 36-jähriger Monteur gerät nur durch Zufall ins Visier von Fahndern. Am Ende muss er über vier Jahre ins Gefängnis.

22.02.2021 | Stand: 07:22 Uhr

Am Ende hat der Angeklagte das letzte Wort: „Ich will sagen, dass ich sehr bereue, was ich getan habe.“ Dann versagt ihm die Stimme und er bricht in Tränen aus. Der 36-jährige Monteur hatte große Mengen Marihuana besessen und muss sich deshalb vor der ersten Strafkammer des Memminger Landgerichts verantworten. Am Ende lautet das Urteil vier Jahre und fünf Monate Gefängnis.