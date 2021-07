Memminger Gastronomin übernimmt Dorfladen in Holzgünz

Warum sich die Betreiberin des Cafés La Bohème in Memmingen, Nicole Manke, in der Unterallgäuer Gemeinde ein zweites Standbein aufbaut.

Das Coronavirus hat der Gastronomiebranche sehr zu schaffen gemacht. Auch Nicole Manke, die das Café La Bohème in Memmingen betreibt, hat die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen. Doch die 45-Jährige ist keine Frau, die schnell den Kopf in den Sand steckt, wie sie es selbst formuliert. Sie sucht vielmehr die Flucht nach vorn. Um sich ein „zweites Standbein“ zu verschaffen, wagt sie nun einen neuen Schritt. Sie übernimmt den seit ein paar Monaten leer stehenden Dorfladen in Holzgünz. Von einem Risiko will die Gastronomin nicht sprechen. „Ich sehe es eher als Herausforderung.“ Rückendeckung erhält sie von der Gemeinde Holzgünz und Bürgermeister Franz X. Rolla. „Ich habe volles Vertrauen in sie“, erklärt der Rathauschef.