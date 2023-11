Das war beim Stiftungsfest der "Schlaraffia Bey den Sieben Schwaben" geboten

Der Männerbund, der sich Kunst und Freundschaft widmet, ist auch in Memmingen vertreten. Mit 300 Gästen zelebriert er seinen Festabend. Hier gibt's die Bilder.

08.11.2023 | Stand: 08:00 Uhr

„Unser allzeyt fröhlich Reych – Schlaraffia Bey den Sieben Schwaben überreicht allen Rittern, Junkern und Knappen sambt Burgfrauen und Tross die geziemende Ladung zum 50. Stiftungsfest am Samstag, dem 4. Tag im Windmond a.U. 164, in unserer Festburg: der ,Dampfsäg’ zu Sontheim bei Memmingen.“ So klingt es, wenn der Männerbund Schlaraffia „Bey den Sieben Schwaben“ seine Mitglieder und Freunde zum 50. Stiftungsfest einlädt.

Männerbund hat seine Anfänge im Jahr 1859 in Prag

Dieser Männerbund wurde schon 1859 in Prag gegründet und verfolgt ein hehres Ziel, nämlich das, der Kunst, dem Humor und der Freundschaft zu huldigen. Eingerahmt wird all dies in ein Spiel, zu dem Knappen, Junker und Ritter gehören. Deren Namen sind phantasie- und geheimnisvoll und lauten zum Beispiel Lutzifex, Tilman, Umbra, Staff und Morgenblau. Sie verkleiden sich mit Rittermantel, Helm, hölzernen Waffen, phantasievollen Orden und haben eine eigene Sprache, das Schlaraffenlatein.

So „sippen“ die Mitglieder in ihrer „Burg“ in Memmingen im „Reych 382“ im Kellergeschoss des Antonierhauses bei literarischen Vorträgen, Musik und kulturellen Darbietungen, die „Fechsungen“ genannt werden. Es existieren derzeit überall in der Welt verstreut 261 „Reyche“. Sie sind in ganz Europa, aber auch in Südamerika, Südafrika oder zum Beispiel in Australien vertreten und stehen zueinander in engem Kontakt. Es wird ausschließlich Deutsch gesprochen.

Brechend voll war am Festabend die Dampfsäg mit über 300 Gästen aus 44 „Reychen“ aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit anwesend waren Landrat Alex Eder, Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh und dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger. Der erste „Ambtliche Teil“ umfasste die Begrüßung der Mitglieder und die Einweihung der Festburg mit Schwert und Aha-Orden durch den „Fungierenden Oberschlaraffen des Äußern“. Danach folgte die Begrüßung und es wurde die blaue Kerze als Zeichen der schlaraffischen Freundschaft entzündet.

Stiftungsfest der Memminger Schlaraffia: "Ritter" sorgen für humorvolle Darbietungen

Nach der „Schmuspause“ kam der „Nicht Ambtliche Teil“ mit der Geburtstagshymne und humorvollen sowie lehrreichen Darbietungen einiger „Ritter“. Die Beiträge wurden immer wieder begleitet vom „Allschlaraffischen Orchester“ sowie anerkennenden Lulu-Rufen der Menge.

Ein kleiner Höhepunkt war der Auftritt der Formation „Allgäuer Duranand“, die in der Dampfsäg nicht fehlen darf. Am Ende wurde die blaue Kerze der Freundschaft wieder gelöscht und die Schlaraffen verließen sichtlich zufrieden das Fest.