Martin Osterrieder folgt auf Franz Josef Pschierer. Warum die erfolgsverwöhnte Partei im Unterallgäu zwei Wahlen verloren hat, beschäftigt die Basis.

13.10.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Die CSU im Unterallgäu hat den angekündigten Wechsel an ihrer Spitze vollzogen. Nach acht Jahren als Kreisvorsitzender kandidierte Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer nicht mehr für das Amt. Er will sich verstärkt in der Mittelstandsunion engagieren. Im November kandidiert er in Bad Aibling für den Landesvorsitz.