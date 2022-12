Neue Klinik "ein Glücksfall" für Bad Wörishofen

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ist überzeugt davon, dass Bad Wörishofen von dem Fachkrankenhaus für psychische Erkrankungen profitieren wird.

20.12.2022 | Stand: 08:59 Uhr

Von „null auf hundert in relativ kurzer Zeit“ ist in Bad Wörishofen ein Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie entstanden. So schilderte es Stephan Greb von der Geschäftsleitung der Heiligenfeld-Kliniken, die im einstigen Kneippianum ihren achten Standort eröffnet haben. Es ist ein Angebot, das offenbar dringend gebraucht wird. Die Nachfrage nach Hilfe kann schon jetzt kaum gedeckt werden.

