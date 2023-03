Plötzlich Oberbürgermeister: So bereitet man sich auf diesen Job vor

In zwölf Tagen ist Jan Rothenbacher (SPD) Oberbürgermeister von Memmingen. Wie bereitet er sich auf dieses Amt vor? Wie sieht seine Zeit bis dahin aus?

08.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wie bereitet man sich eigentlich auf das Amt des Oberbürgermeisters vor? Das haben wir Jan Rothenbacher gefragt, der die Memminger Oberbürgermeisterwahl am Sonntag mit 55,4 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Manfred Schilder ( CSU) gewonnen hat. Am 21. März übernimmt der 30-jährige SPD-Mann den Job, also in weniger als zwei Wochen.

Muss er bei seinem bisherigen Arbeitgeber nun kündigen?

Er muss nicht. So lange er Oberbürgermeister von Memmingen ist, könnte das Arbeitsverhältnis ruhen. So etwas könnten beispielsweise auch Bundestagsabgeordnete in Anspruch nehmen. Sollte er nur eine Amtsperiode OB sein, müsste ihn sein alter Arbeitgeber dann wieder aufnehmen. Aber dieses Modell will Jan Rothenbacher nicht wählen. Er wird in den nächsten Tagen kündigen, dabei müsse er keine Frist einhalten. Er fange also pünktlich am 21. März als OB an. Kommende Woche werde er Handy, Laptop und weitere Arbeitsutensilien zurück zu seinem Arbeitgeber bringen. Das ist die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC in München, die auch das Bundesinnenministerium als Kunden hat.

Wie sehen seine Tage bis zur Amtseinführung aus?

„Ich genieße es unglaublich, meine Söhne morgens in den Kindergarten zu bringen.“ Bis zur Amtseinführung sei er vom Aufstehen bis zum Kindergarten für die Kinder zuständig. „Es kann auch gut sein, dass ich einen Tag oder zwei zu Freunden fahre, um noch mal abzuschalten, noch einmal Aktivfreizeit zu erleben, bevor es dann wirklich intensiv wird.“ Auch seine Frau werde eine kurze Auszeit nehmen, über Nacht zu Freunden fahren, während er auf die Kinder aufpasst. „Ich habe dann Familienzeit, so hat jeder etwas davon. Da freue ich mich drauf.“ Nebenbei müsse er die knapp 500 Nachrichten abarbeiten, die er nach seinem Wahlerfolg erhalten habe, und auf Wohnungssuche gehen. Lesen Sie auch: Das ist der neue Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher

Muss er sich fachlich auf seinen Job als OB vorbereiten?

Er habe zwar Verwaltung studiert und als Verwaltungsberater gearbeitet, es gebe aber viele Teilbereiche und Themen, in die er sich nun einlesen und einarbeiten müsse. „Das ist aber keine Herkulesaufgabe. Ich freue mich darauf, in den nächsten Tagen im Heimstudium zu tun zu haben.“ Kein Fachmann sei er zum Beispiel im Personalrecht und in juristischen Themen. Da müsse er sich nun, auch mit Hilfe der Experten aus dem Rathaus, schlau machen.

Weiß er, wie das Memminger Rathaus strukturiert ist?

Er wisse zwar, wie die Verwaltung organisiert ist. Aber nun müsse er die Details lernen. Also beispielsweise, wie viele Dienststellen es gibt, wie viele Mitarbeiter sie jeweils haben, wie die Ämter zusammenhängen.

Wird er vor der Amtseinführung schon im Rathaus zu sehen sein?

Ja. „Es ist wichtig, schon mal Gespräche zu führen mit Leuten, mit denen ich enger zusammenarbeiten werde.“ Zum Beispiel mit der Person, die neuer Kämmerer, neue Kämmerin der Stadt werden will. Der bisherige Kämmerer Gunther Füßle verlässt die Verwaltung zum 1. April. Es gebe wohl auch schon eine Person, die den Job bekommen soll. Der Bewerbungsprozess sei recht fortgeschritten, eine Vertragsunterzeichnung stehe kurz bevor. Allerdings habe derjenige oder diejenige bisher nur Manfred Schilder als Oberbürgermeister kennen gelernt. Da dieses Amt nun Jan Rothenbacher übernimmt, will er auch mitentscheiden – und die Person vor der Unterzeichnung des Vertrages unter vier Augen sprechen. Denn: Oberbürgermeister und Kämmerer oder Kämmerin müssten besonders eng zusammenarbeiten. „Gemeinsam gestaltet man ja federführend die Stadt.“ Er möchte einen Kämmerer, eine Kämmerin, der oder die ihn in seinen politischen Zielen unterstützt. Der Kämmerer, die Kämmerin wolle im Gegenzug einen Oberbürgermeister, der ähnliche Vorstellungen vom Wirtschaften habe wie er oder sie selbst. Ein Kennenlernen sei also für beide Seiten wichtig – vor der Vertragsunterzeichnung.

Ist er nach der Amtseinführung auf sich allein gestellt?

Nein. Er erhält Hilfe aus der Verwaltung. Beispielsweise bekomme er vor Sitzungen und anderen Terminen alle Basisinformationen, sagt Michael Birk, Leiter des Büros des Oberbürgermeisters. So werde er etwa vor einer Sitzung des Bauausschusses über die Projekte informiert, um die es dabei geht. Er werde also dabei unterstützt, das Rathaus und die Geschäfte der Verwaltung kennenzulernen.