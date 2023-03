Wahlergebnis in Memmingen ist eine "schallende Ohrfeige"

Das vorläufige Ergebnis der OB-Wahl in Memmingen ist eine Überraschung und eine "schallende Ohrfeige" für den bisherigen Amtsinhaber, schreibt unsere Autorin.

05.03.2023 | Stand: 20:53 Uhr

Ein Raunen ging durch das Rathaus-Foyer, dann wurde es dort am Sonntag zunehmend stiller. Dieses Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen ist eine schallende Ohrfeige für Manfred Schilder und die CSU/FDP, für viele gleichzeitig eine große Überraschung. Dass es bei der OB-Wahl womöglich doch zu einer Stichwahl kommen könnte, das war in den vergangenen Tagen öfter zu hören. Jetzt ist gekommen, wie es viele zu Beginn des Wahlkampfes nicht vermutet hätten. Da stand die Stimmung noch auf „Manfred macht’s“. Doch nun hat sich gezeigt, wie spannend ein Wahlkampf, wie wechselhaft eine Wahl sein kann.

