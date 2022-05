Anhänger macht sich selbstständig und prallt mit Auto zusammen

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen: In Türkheim hat am Dienstag ein losgelöster Anhänger einen Unfall verursacht.

11.05.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am Dienstagmittag in Türkheim gekommen. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 58-Jähriger auf der Maximilian-Philipp-Straße. An seinem Wagen war ein Anhänger befestigt. Dieser löste sich jedoch während der Fahrt von der Kupplung und verselbstständigte sich.

Anhänger verursacht 5000 Euro teuren Unfall in Türkheim

Ein weiterer Autofahrer, der gerade aus einer Einfahrt kam, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Anhänger prallte gegen den Wagen. Bei dem Unfall entstanden rund 5000 Euro Schaden. Es wurde niemand verletzt. Der 58-Jährige muss nun ein Bußgeld zahlen.

