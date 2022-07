Ein 22-Jähriger hängt sich in Sontheim mit dem Skateboard an ein fahrendes Auto, verliert den Halt und stirbt. Nun steht der Fahrer vor Gericht.

15.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es war eine überaus leichtsinnige Aktion, die sich drei Freunde im Oktober 2020 ausgedacht hatten. Am Ende ist ein junger Mensch tot und ein anderer muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Einige spektakuläre Kunststücke mit einem Skateboard sollten am Bahnhof in Sontheim ausprobiert und gefilmt werden.

