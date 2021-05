Darum ist das Schanzmeisterhaus in Memmingen in Katastrophenfällen so wichtig

Ob Schneekatastrophe oder Flugzeug-Absturzt: In Notlagen erhalten Rettungskräfte Verstärkung von der Bundeswehr - beispielsweise auch während der Corona-Krise.

10.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Es sind Szenarien, an die keiner denken will: Ein Flugzeug stürzt kurz nach dem Start vom Allgäu Airport über dem Stadtgebiet ab, es wütet ein verheerender Waldbrand oder ein Hochwasser richtet schlimme Schäden an. Bei sogenannten Großschadensereignissen sind Organisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Polizei oder auch Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Rotes Kreuz gefordert – doch nach tagelangen Einsätzen kommen die zivilen Rettungskräfte oft an ihre Grenzen und brauchen Verstärkung. In diesen Fällen springt die Bundeswehr ein. Zur wichtigen Anlaufstelle wird in Memmingen dann das Schanzmeisterhaus: als Sitz des hiesigen Kreisverbindungskommandos (KVK).