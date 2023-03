Wert in fünfstelliger Euro-Höhe: Rentner aus Türkheim übergibt Betrügern Schmuck und Gold

Nach einem dreisten Schockanruf gibt ein Rentner aus Türkheim den Betrügern Familienschmuck und Gold im Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Kripo sucht Zeugen.

Ein Rentner aus Türkheim hat Betrügern Schmuck und Gold im Wert von mehreren 10.000 Euro gegeben. Wie die Polizei berichtet, inszenierten die Täter einen Anruf, bei dem sie sich als seine Tochter ausgaben. Die Betrügerin sagte dem Rentner, sie habe einen Verkehrsunfall gehabt, bei dem eine schwangere Frau gestorben sei. (Lesen Sie auch: Schock-Anruf in Kempten: Betrüger erbeuten 5-stellige Summe)

Bei den Schockanrufen in Türkheim gaben sich die Betrüger als Tochter, Polizistin und Staatsanwalt aus

Das Telefonat führte anschließend eine vermeintliche Polizistin weiter. Sie bestätigte den Sachverhalt und sagte, eine anstehende Haft der Tochter könne nur durch eine Kaution von 100.000 Euro abgewendet werden. Wenig später rief ein Mann bei dem Rentner an, der sich als Staatsanwalt ausgab. Er fragte nach, ob der ältere Mann Bargeld, Schmuck oder Gold zuhause hätte. All das könne der Rentner als Kaution hinterlegen.

Rentner aus Türkheim legt den Betrüger sein gesamtes Vermögen offen

Nachdem der 85-Jährige das gesamte Vermögen offengelegt hatte, beschrieb der angebliche Staatsanwalt, wie der Rentner seinen Schmuck und das Gold übergeben solle. Ein Kurier werde alles an der Wohnung des Betrogenen abholen. Wenig später wiesen die Betrüger den Mann an, die Wertgegenstände vor seinem Wohnhaus dem Kurier zu geben. Der Abholer zeigte dem Rentner eine vorgetäuschte Dienstmarke und nahm die vermeintliche Kaution entgegen. Der ältere Mann hatte alles in einer roten Schmuckschatulle gesammelt. Kurz darauf meldete sich die Tochter des Opfers bei ihm. Der Mann bemerkte den Betrug und verständigte sofort die Polizei.

So soll einer der Betrüger aus Türkheim aussehen

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen ermittelt in dem Betrugsfall. Der Abholer aus Türkheim kann wie folgt beschrieben werden: etwa 35 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlank, kurze, dunkle brünette Haare, dunkle Augen, mittelbraune Hautfarbe und eine spitze Nase. Er sprach Deutsch ohne Dialekt oder Akzent. Neben einer grau-karierten Schiebermütze konnte der Rentner eine blaue Jeans mit Löchern an den Knien und eine eng-anliegende, dunkle, kurze Stoffjacke beschreiben. In welche Richtung der Täter geflohen ist, weiß die Polizei nicht. Die Kripo Memmingen bittet Zeugen, die zwischen 19:00 und 19:30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 08331/1000 zu melden.

Betrugsfälle im Allgäu im Jahr 2022

Im Jahr 2022 wurden bei den Beamtinnen und Beamten im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das für das Allgäu zuständig ist, 779 Taten zur Anzeige gebracht. Davon verliefen 29 erfolgreich und die Opfer fielen auf den Betrug hinein. Die Täter erbeuteten insgesamt 1.868.000 Euro. Der höchste Schaden in einem einzelnen Fall betrug 600.000 Euro.

Auch in diesem Jahr hat die Polizei bis Ende Februar 2023 bereits 148 Anrufe zu Betrugsfällen entgegen genommen. In drei Fällen erbeuteten die Täter Geld. Die Schadenssumme beläuft sich bislang auf eine hohe fünfstellige Summe. (Lesen Sie hier: Kriminalstatistik 2022 für das Allgäu)

Was rät die Polizei den Allgäuerinnen und Allgäuern?

Das rät die Polizei: So können Sie sich vor Betrugsfällen schützen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer immer dazu auf, ihre Namen zu sagen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie gar nicht haben. Fragen Sie die Anruferin oder den Anrufer nach etwas, das nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann.

Verraten Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere wertvolle Dinge von Ihnen fordert: Besprechen Sie sich mit Ihrer Familie oder anderen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen der Schockanrufe.

